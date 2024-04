La Russia è preoccupata per l'attacco all'ambasciata messicana in Ecuador

“Riaffermiamo il nostro impegno incondizionato nei confronti della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, che garantisce l'inviolabilità delle sedi diplomatiche e la loro immunità da ispezioni, ispezioni, arresti e misure coercitive”, ha affermato il Ministero degli Esteri russo.

Ha anche espresso il suo rammarico per il fatto che due diplomatici messicani siano rimasti feriti nell'incidente.

L'entità diplomatica ha sottolineato che Mosca considera “pericolosa” “l'interpretazione arbitraria delle norme fondamentali del diritto internazionale”.

Ha sottolineato: “In questo senso, qualsiasi violazione, con un pretesto o con l'altro, della sacralità delle missioni diplomatiche, sia negli Stati Uniti, in Medio Oriente o in America Latina, non può essere accettabile per noi”.

Nel memorandum si sottolinea che la Russia difenderà sempre l’America Latina rimanendo una zona di pace e si batterà per l’unità nella sua diversità.

“Esprimiamo la nostra speranza che gli amici latinoamericani evitino azioni che potrebbero portare alla discordia nelle tradizionali relazioni non conflittuali di buon vicinato e cooperazione e trovino una soluzione reciprocamente accettabile alla situazione attuale”, ha affermato il Ministero degli Esteri russo. .

