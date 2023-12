Piccoli partiti di sinistra si alleano per le elezioni in Uruguay

Il Partito di Unità Popolare (UP, che comprende altre organizzazioni), il Partito dei Lavoratori e il Fronte di Lotta dei Lavoratori scommettono che il sindacato porti un rappresentante in Parlamento alle elezioni previste per il 27 ottobre 2024.

L'obiettivo è lottare nella legislatura contro le posizioni “storiche” della sinistra, compreso il tentativo di approvare un referendum contro la riforma delle pensioni approvata dal governo e che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Parlamento.

L'ex rappresentante sindacale Eduardo Rubio ha dichiarato al quotidiano La Diaria che tali gruppi coincidono in diverse situazioni di lotta, soprattutto nel confronto con la “riforma reazionaria della previdenza sociale”.

Ha sottolineato che cercano di confrontarsi con il “modello neoliberista” che in questa fase “costringe tutti a definire se stessi”.

Ha detto: “Il nostro slogan centrale è firmare ora e votare sì al referendum per riformare la costituzione e stabilire queste tre basi per una sicurezza sociale equa e solidale per lo Stato”.

Ha sostenuto l'abolizione delle società private che gestiscono le pensioni dei lavoratori, il mantenimento dell'età pensionabile a 60 anni e l'aumento della pensione minima e delle pensioni al livello del salario minimo.

Lui ha sottolineato che le altre proposte sono un confronto con l'occidentalizzazione e la concentrazione territoriale, e contro i dettami del Fondo monetario internazionale.

Inoltre, la lotta per l’istruzione è al servizio del popolo, il che, come ha sottolineato, significa l’opposto della riforma educativa governativa.

kmg/ol