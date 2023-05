Il presidente della Colombia parteciperà al vertice sudamericano in Brasile

L’incontro si svolgerà a Palazzo Itamaraty, sede della Farnesina del colosso sudamericano, per discutere, tra l’altro, di integrazione in ambito sanitario, infrastrutturale, energetico, ambientale e di lotta alla criminalità organizzata. .

“Andrò a questo vertice dei presidenti latinoamericani per realizzare un’agenda per combattere la crisi climatica nel nostro continente attraverso un processo efficace e concreto di integrazione latinoamericana”, ha detto Pietro sul suo account Twitter.

All’incontro per promuovere l’integrazione, la pace e la cooperazione nella regione sono stati invitati anche i Presidenti dell’Argentina, Alberto Fernandez; Bolivia, Luigi Ars; Shelley, Gabriel Borek; Ecuador, Guillermo Lasso; Guyana, Irfan Ali; Paraguay, Mario Abdo Benitez; Suriname, Chan Santokhi; Uruguay, Luis Lacalle Poe e Venezuela, Nicolás Maduro.

Il presidente colombiano sarà accompagnato dal ministro degli Esteri Alvaro Leyva Duran. Capo di Gabinetto della Presidenza della Repubblica, Laura Sarabia. Il vice segretario di Stato, Elizabeth Taylor Gay, e l’ambasciatore colombiano in Brasile, Guillermo Rivera, tra gli altri funzionari.

Durante la sua permanenza nella capitale brasiliana, Petro terrà incontri bilaterali con molti governanti, tra cui la Bolivia.

“Questa settimana ricevo a Brasilia i presidenti del Sud America, in modo che insieme possiamo discutere del futuro della nostra regione. Nessun paese cresce da solo. Dobbiamo lavorare con i nostri vicini per costruire alleanze per lo sviluppo economico della regione, per rafforzare legami culturali e per difendere la democrazia”.

Prima del vertice, Lula ha ricevuto Maduro, che ha chiesto di costruire una nuova geopolitica le cui componenti principali sarebbero “l’Unione del Sud America e dell’America” ​​​​nella diversità.

