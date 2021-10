Il primo elenco dei temi principali di Prensa Latina Day – Prensa Latina

Editore: Nubia Bekiras Grosso

Cuba: il parlamento cubano recupera documenti dal congresso del Partito Comunista

L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare (Parlamento) a Cuba discute oggi i documenti approvati durante l’VIII Congresso del Partito Comunista, che si è tenuto nell’aprile di quest’anno.

Cuba: una forza popolare a Cuba: 45 anni di continua e reale costruzione

L’istituzione di un nuovo quadro istituzionale e la generazione di una cultura della partecipazione dei cittadini sono state le basi negli anni ’70 per l’instaurazione del potere popolare, pietra angolare della democrazia a Cuba.

Cuba: Cuba esplora le virtù dell’agroecologia

Oggi Cuba è tra i paesi che hanno compiuto i maggiori progressi nel passaggio a un nuovo paradigma di agricoltura sostenibile basato sull’agroecologia, secondo il Ministero dell’Agricoltura (Minag).

Nazioni Unite: le Nazioni Unite presentano un rapporto sul divario delle emissioni di gas nocivi

Oggi, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres presenterà l’ultimo rapporto sul divario delle emissioni di gas serra, preparato dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

Porto Rico: il giudice si rifiuta di rinviare l’udienza sul debito portoricano

Il giudice federale Laura Taylor Swain si è rifiutato di ritardare il piano di ristrutturazione del fallimento di Porto Rico, previsto per l’8 novembre, e ha ordinato la mediazione, come è noto oggi.

Panama: Salvataggio di una nave panamense dirottata nel Golfo di Guinea

La Marina russa ha salvato la nave battente bandiera panamense MSC Lucía nelle prime ore di martedì, dopo essere stata dirottata dai pirati nel Golfo di Guinea, ed è nota qui oggi.

Ecuador: i settori popolari in Ecuador stanno manifestando contro il governo

I rappresentanti delle organizzazioni sociali in Ecuador stanno organizzando una giornata di protesta contro il governo nazionale per aver ignorato le loro richieste e aver attuato misure neoliberali.

Bolivia: il governo e le vittime del massacro sopravvissute si riuniscono in Bolivia

Le autorità del governo boliviano, i rappresentanti delle vittime sopravvissute e i parenti dei massacri di Sacaba e Sencata parleranno oggi per affrontare le accuse relative al colpo di stato del 2019.

I deputati argentini hanno ripreso le sessioni faccia a faccia

Oggi, i deputati argentini riprenderanno, per la prima volta da mesi, le sessioni faccia a faccia con una lunga giornata che includerà diverse proposte di legge in discussione, compresa l’etichettatura frontale sugli alimenti.

Pakistan: Pakistan e Cina si accordano per rafforzare le relazioni bilaterali

Pakistan e Cina hanno concordato di rafforzare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali bilaterali durante una conversazione telefonica tenutasi oggi tra il primo ministro pakistano Imran Khan e il presidente cinese Xi Jinping.

Regno Unito: i sostenitori degli animali scalano la sede del governo di Londra

Gli attivisti di Animal Rebellion oggi hanno ampliato un edificio governativo in questa capitale per chiedere al governo di difendere una dieta a base vegetale al prossimo vertice sul clima a Glasgow, in Scozia.

Economia: Cina e Stati Uniti sostengono la necessità del dialogo sui rapporti commerciali

Funzionari di Cina e Stati Uniti hanno confermato oggi la necessità di mantenere la comunicazione e il coordinamento per risolvere qualsiasi controversia nell’aspetto economico e commerciale ed evitare controversie come quella iniziata nel 2018.

Economia: implementano più di 15 progetti di investimento straniero nell’agricoltura cubana

Più di 15 progetti di investimento estero sono in corso oggi nel sistema agricolo cubano, coerentemente con l’importanza di questo settore per la sicurezza alimentare e per l’economia del Paese.

Scienza e tecnologia: il Costa Rica contrae vaccini Covid-19 per immunizzare i bambini

I bambini in Costa Rica di età compresa tra 5 e 11 anni riceveranno oggi un vaccino contro il Covid-19 nel 2022, grazie a un contratto tra il governo e il consorzio Pfizer/BioNTech.

Scienza e tecnologia: la commissione parlamentare voterà la relazione finale sul Covid-19 in Brasile

La Commissione parlamentare d’inchiesta (Cpi) che ha supervisionato per sei mesi l’amministrazione del governo di Jair Bolsonaro prima del Covid-19 voterà oggi il suo rapporto finale contenente accuse molto gravi contro il presidente brasiliano.

Cultura: cinquant’anni senza Pablo Picasso, onorato dalla Spagna

Attico a Montmartre a Parigi Pablo Picasso è stato tra i suoi inquilini all’inizio del XX secolo e da allora la sua storia è cresciuta così tanto che la Spagna oggi lo venera.

Sport: il cubano Andy Cruz per aver allungato il percorso verso la vittoria nel World Boxing Championship

Il pugile cubano Andy Cruz (63,5 kg) sta cercando di estendere il suo successo ai Campionati del mondo di boxe oggi, quando fa il suo primo incontro contro il panamense Jonathan Menil nella partita mondiale organizzata nella capitale.

npg