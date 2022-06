Il ritardo di STAL.KER 2 è stato silenziosamente confermato a Xbox Game Show e Bethesda

STALKER 2 sembra essere tra i Grandi giochi in arrivo esclusivamente su Xbox Series X | S e Xbox Game Pass per tutto il 2022ma molto silenziosamente, sembra che l’abbia fatto Confermato il ritardo di STAL.KER 2 durante Xbox Game Show e Bethesda. Come molti di voi sanno, GSC Game World ha posticipato il suo lancio fino alla fine del 2022poi il suo sviluppo è stato momentaneamente interrotto a causa della guerra in Ucraina e poche settimane fa è stato ripreso per continuare i tempi di produzione.

Mentre tutti si aspettavano di vedere un trailer per la data di uscita di STALKER 2: Heart of Chernobyl durante l’evento congiunto Xbox e Bethesda, ciò che abbiamo ricevuto è stata una notizia completamente opposta. Quando quelli di Redmond hanno mostrato a Immagine con giochi confermati In arrivo su Xbox nel 2022 e 2023, abbiamo visto che STAL.KER 2 è apparso tra i titoli del prossimo anno, confermando il suo nuovo ritardo, cosa che era stata precedentemente segnalata. C’erano delle voci all’inizio dell’anno.

Questo potrebbe essere un bug, ma dal momento che Xbox sta mostrando ufficialmente le informazioni, ora dobbiamo aspettare che lo sviluppatore confermi il ritardo di STAL.KER 2. Scopri la Chernobyl Exclusion Zone, un luogo pieno di nemici pericolosi, paradossi mortali e potenti reliquie. Scopri la tua storia epica e fatti strada nel cuore di Chernobyl. Scegli saggiamente il tuo percorso, perché il tuo futuro e il futuro dell’umanità dipenderanno da ciò che scegli. prenotare Edizione da collezione di STALKER 2 Heart of Chernobyl e altre edizioni per Xbox e PC.