Il sito olandese Hardware.info dice addio al 2024

I nuovi anni di solito arrivano carichi di eventi Nuovi progettiMa nel 2024 dobbiamo farlo Dire addio Per alcuni colleghi che hanno una lunga storia nel campo dei computer, Informazioni sull'hardware. Sito web dei Paesi Bassi Dirà addio nel 2024 Dopo una lunga presentazione storica Recensioni dei prodotti Per il pubblico olandese. Il sito non riceverà più ulteriori aggiornamenti, ma lo farà presto Gli account utente archiviati diventeranno anonimi. Anche Hardware.info lo è Membro dell'EHA Insieme a Geeknetic, associazione che riunisce i colossi europei dell'hardware.

È stato scritto dallo stesso Frank Everart messaggio di addio, apparso sul web il 31 dicembre. Racconta la storia di ciò che Hardware.info ha attraversato sin dai suoi inizi e di come è scomparso Un piccolo progetto tra amici per un'azienda di medie dimensioni che è stata successivamente acquisita da DPG Media nel 2016. Frank è stato assente per un po', ma è tornato nel 2021 per rilevare Hardware.info, dove è stato pubblicato Oltre 440 recensioni dal 2022 e 260 nell'ultimo anno.

Con questa data e senza un motivo particolare, Hardware.info dice addio. Ma Frank Everart ci dice anche questo Continuerai ad essere attivo in questo mondoanche se non lo farà più con questo mezzo.

