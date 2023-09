Il sorprendente motivo per cui Apple non permette ai cattivi di usare l’iPhone nei film

Ti sei mai chiesto perché i cattivi non vengono mai usati nei film? i phone? Il fatto che potrebbe essere una coincidenza, ma non lo è affatto Rian JohnsonIn un’intervista a Vanity Fair, il regista del film Daggers in the Back ha rivelato la regola che Apple impone ai film per utilizzare i suoi prodotti.

Riguardo alla regola di Apple, Rian Johnson commenta: “Non so se dovrei dirlo”, perché… Manzana Usiamo il tuo prodotti Al cinema, però I cattivi non possono farloQuesto è uno dei motivi per cui molti prodotti non utilizzano mai l’iPhone o almeno non mostrano il logo dell’azienda in Nord America. Johnson ha ben chiaro che “tutti i registi che vogliono mantenere segreta l’identità del cattivo nel loro film ormai devono odiarmi”, e che nei film gialli c’è la possibilità di riuscire a scoprire il cattivo nel lungometraggio. Utilizzare o non utilizzare un prodotto Apple. Una regola che ci sorprenderà e ci farà prestare maggiore attenzione ai telefoni utilizzati da ogni personaggio del film.

Un momento toccante per Apple e l’iPhone

Settembre è ricco di novità per i follower Apple, ed è stato annunciato tutto ciò che riguarda l’iPhone 15, il nuovo modello del popolare smartphone, ma non è tutto. Uno dei grandi temi di discussione è stato tutto ciò che riguarda l’iPhone 12 e il suo divieto in Francia a causa dell’emissione di onde elettromagnetiche superiori al limite consentito dalla legislazione europea. Una notizia che non è passata inosservata anche agli altri Paesi del Vecchio Continente, con Germania e Belgio che si sono occupati della questione, mentre in Spagna è stata la “Chiesa ortodossa dell’Ucraina” a chiedere il ritiro temporaneo della stazione.