Cuba: Promettono una posizione attiva e costruttiva al vertice UE-CELAC

Cuba ha promesso oggi che parteciperà attivamente e costruttivamente al Vertice dell’Unione Europea e del Gruppo degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (UE-Celac) a Bruxelles.

America Latina ed Europa: l’ECLAC rileva le opportunità di cooperazione tra Celac e l’Unione Europea

La Commissione Economica per l’America Latina ei Caraibi (Cepal) ha presentato oggi in Cile un documento sulla cooperazione e le opportunità di investimento nei settori strategici della regione e dell’Unione Europea (UE).

Canada: gli incendi boschivi danneggiano maggiormente le popolazioni indigene

Gli incendi che colpiscono il Canada stanno danneggiando le comunità indigene più del resto dei cittadini del paese, secondo quanto riferito oggi da un organo di stampa.

Stati Uniti: la Camera dei Rappresentanti approva un budget conservativo per la difesa

Oggi, la Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, controllata dal Partito Repubblicano, ha approvato il National Defence Authorization Act, ma questa volta con punteggi sottili con un timbro conservatore anti-abortista.

COSTA RICA-PAHO: Al lavoro per eliminare la trasmissione degli artropodi

Il Ministero della Salute e l’Organizzazione Panamericana della Sanità (OPS/OMS) hanno presentato oggi un aggiornamento sulla Strategia nazionale di gestione integrata per la prevenzione e il controllo delle malattie virali, riferisce l’ente costaricano.

Guatemala: la Corte sostiene la validità delle elezioni presidenziali

Il Tribunale elettorale supremo del Guatemala ha presentato oggi un accordo che certifica le elezioni presidenziali tenutesi il 25 giugno e il secondo turno il 20 agosto.

Haiti: la delegazione CARICOM si è incontrata con un programma politico

Il portavoce Andre Michel ha confermato oggi che una sezione del Settore Democratico e Popolare, una struttura allineata con il governo di Haiti, ha incontrato la delegazione della Comunità dei Caraibi (CARICOM).

Messico: Gruppo di lavoro tecnico contro l’aumento dell’inflazione, secondo il Segretario di Stato

Il Gruppo di lavoro tecnico composto dai rappresentanti degli 11 governi firmatari al Vertice Anti-Inflazione del 5 aprile ha compiuto progressi nella cooperazione, il ministro degli Esteri Alicia Barcenas ha risposto oggi alle domande di Prensa Latina.

Dominican R: Il Presidente sottolinea che il processo di riforma della polizia è completo

Il Presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha affermato oggi che il processo di riforma della polizia che si sta sviluppando nel Paese è globale, e ha considerato la componente educativa in questo senso di fondamentale importanza.

Argentina: Ordinato l’intervento del PJ a Jujuy

Il Presidente dell’Argentina e del Partito della Giustizia, Alberto Fernandez, ha ordinato oggi l’intervento per 360 giorni per rappresentare quell’organizzazione politica nella provincia di Jujuy per gli abusi commessi da alcuni dei suoi membri.

BRASILE: Lula e il programma per il ritorno di più medici in Brasile sono convalidati

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha ratificato oggi la legge che consente il ritorno in Brasile del Programma Più Medici, creato dal governo federale attraverso la procedura provvisoria e approvato dal Congresso Nazionale.

Cile: partiti politici senza accordo per riformare il sistema pensionistico

Rappresentanti dei partiti politici cileni presenti al Congresso e funzionari governativi si sono incontrati oggi per analizzare il progetto di riforma delle pensioni, ma senza raggiungere un accordo.

Colombia: il presidente Fidel Castro denuncia le azioni del Parlamento europeo contro Cuba

Il presidente colombiano Fidel Castro ha espresso oggi il suo rifiuto della recente decisione del Parlamento europeo e delle misure imposte dagli Stati Uniti contro Cuba.

PERÙ: Il leader del sindacato afferma che il presidente dovrebbe dimettersi per incompetenza

Oggi, la più grande federazione sindacale del Perù ha ribadito il suo sostegno alla richiesta di dimissioni del presidente Dina Boloart, per la sua illegalità e incompetenza, e ha approvato la sua partecipazione alle prossime manifestazioni di opposizione.

Italia: i sindacati chiedono uno sciopero del trasporto aereo

La Confederazione Generale dei Lavoratori Italiani ha ribadito oggi l’appello per uno sciopero all’aeroporto il 15 luglio, per protestare contro la recente imposizione di un contratto di lavoro sfavorevole per i dipendenti.

Salute: Cuba sta progredendo nella sperimentazione clinica di un farmaco contro il morbo di Alzheimer

Oggi Cuba sta mostrando notevoli progressi nella sperimentazione clinica del farmaco NeuralCIM (NeuroEPO) contro il morbo di Alzheimer, una triste malattia che colpisce migliaia di persone nel mondo e distrugge le loro famiglie.

Economia: UNDP esorta il G20 a fermare il pagamento del debito

Oggi, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha esortato il Gruppo dei Venti, le economie più sviluppate del mondo, a interrompere temporaneamente il pagamento del debito pubblico ai paesi a basso e medio reddito.

Cultura: l’attrice argentina ha detto che siamo stati influenzati dal pubblico boliviano

In partenza per il circuito boliviano di Santa Cruz per recitare oggi con l’attore Roberto Romano nello spettacolo teatrale ¡Juana Vive! , L’attrice argentina Luisa Colioc ammette di essersi commossa.

Tennis: Djokovic nella finale di Wimbledon attende il suo avversario

Il tennista serbo Novak Djokovic ha sconfitto oggi l’italiano Jannik Siner 3-0 ed è passato alla finale del Wimbledon Open, dove attende il suo sfidante per la disputa del titolo.

Sport: il Cremlino ha descritto la decisione di non invitare i russi alle Olimpiadi come ingiusta Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha dichiarato oggi che la decisione del Comitato olimpico internazionale di non invitare gli atleti russi alle Olimpiadi del 2024 a Parigi è ingiusta e politicizzata.

