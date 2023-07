TSE rileva la validità delle elezioni presidenziali in Guatemala

Non essendoci pendenti annullamenti da deliberare che impediscano la prosecuzione dell’iter elettorale e compatibilmente con i risultati della prima votazione, si deve procedere alla votazione, con l’ente individuato nel testo.

TSE ha condotto una serie di messaggi attraverso il social network Twitter, sottolineando che il provvedimento di tutela costituzionale della Corte costituzionale certifica la formalizzazione dei risultati di coloro che parteciperanno alla fase successiva del concorso.

La sessione plenaria dei giudici di quell’organismo incontra i procuratori dei partiti politici, mentre Sandra Torres, dell’Unità Nazionale della Speranza (UNE) e Bernardo Arevalo, del Movimento Seed, iniziano le loro campagne.

Secondo i risultati diffusi dalla Corte Suprema Elettorale, la forza dell’ex first lady si è classificata al primo posto con 888.924 voti, seguita dal gruppo dell’ex diplomatico e attuale deputato, con 653.486 voti.

Le informazioni indicavano che erano stati espressi cinque milioni 565mila 598 voti, di cui: quattro milioni 212mila 460 validi, 964mila 775 non validi, 388mila 363 vuoti e 56mila 832 non validi.

Il Tribunale Supremo Elettorale procederà quindi a giudicare le posizioni per elezione popolare e renderà i risultati elettorali ufficiali per i deputati per lista nazionale e lista provinciale, nonché per il Parlamento centroamericano (Parlasín).

Si conclude con i voti degli organi comunali, mentre la pressione tra i cittadini diminuisce, nonostante il protrarsi delle dichiarazioni in difesa della democrazia, delle istituzioni e dello stato di diritto.

Gli esperti affermano che un’altra fase del colpo tecnico è caduta sul processo a causa del rifiuto delle offerte politiche fallite e come richiesta di un cambiamento nel corso del Paese.

L/Zn