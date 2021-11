Immagini reali che mostrano le protezioni dello schermo della serie Samsung Galaxy S22

dicono che 8 febbraio 2022 è storia Samsung Presentazione della nuova serie Galaxy S22. Mentre aspettiamo che arrivi quel momento, le informazioni su queste squadre hanno iniziato a trapelare.

Oggi sono emerse immagini che ci mostrano alcune “presunte” protezioni per lo schermo che apparterrebbero al Galaxy S22, in particolare il Galaxy S22 Ultra, S22+ e il modello normale.

questa è l’immagine:

Come puoi capire caro lettore, il più grande protettore del Galaxy S22 Ultra deve appartenere e sorprende con la sua cornice ultrasottile. Tuttavia, è possibile vedere un foro nella parte centrale superiore dove andrà la fotocamera frontale, ignorando così la possibilità di introdurre una fotocamera sotto lo schermo.

Quindi vediamo le protezioni per i modelli S22 e S22+ in cui puoi vedere chiaramente i loro bordi curvi in ​​un modo molto simile a quello che vediamo attualmente con il Galaxy S21.

Secondo altre fonti, il Galaxy S22 dovrebbe essere dotato di un display OLED da 6,06 pollici con risoluzione Full HD+, mentre il modello S22+ sarà di 6,55 pollici rispetto ai 6,67 pollici che vediamo nell’S21+.

Ricordiamo che qualche giorno fa sono emerse alcune foto reali che mostravano lo stesso Galaxy S22 Ultra con un design simile al Galaxy Note 20 Ultra, mostrando anche la S Pen integrata nello stesso dispositivo.

attraverso GSMArena