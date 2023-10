Indipendenza energetica con il generatore solare Jackery 1000 Plus

Azienda JakiriChe produce stazioni di ricarica o batterie di grandi dimensioni, e ha una storia industriale riconosciuta nel mercato globale, e attualmente in tutto l’Occidente, grazie alle buone soluzioni fornite per fornire un’alternativa energetica sostenibile all’aria aperta, per le emergenze locali o per nuovi usi in la casa.

Ultime notizie fornite, tra cui Generatore solare 1000 plus, dotato di batterie LiFePO4 integrate, che garantiscono sicurezza e un’esperienza utente ottimale. Il prodotto è adatto a chi vuole liberarsi da un punto di ricarica fisso a muro.

Ha una potenza di 2000 watt e una capacità di 1260 watt all’ora in modo da poter fornire elettricità, ad esempio, per frigoriferi o forni a microonde, tra gli altri prodotti per la cucina e la casa.

La particolarità, prima di descrivere nel dettaglio il dispositivo, è che ha fino a 62 livelli di protezione della batteria e include la tecnologia ChargeShield, che consente la ricarica in meno di due ore, anche utilizzando una fonte di energia solare. È silenzioso, circa 30 decibel. È gestito con Applicazione mobile.

Indubbio vantaggio

La domanda di soluzioni elettriche sicure e portatili è in aumento e il motivo: l’interesse a vivere la vita nella natura senza dipendenze, sebbene si tratti anche di prodotti che aggiungono stabilità alla connessione elettrica domestica e migliorano anche l’orario di lavoro. Migliori prezzi dell’energia, raccolta in questo tipo di dispositivi e utilizzata quando necessario. La verità è che si tratta di team che hanno fatto grandi progressi, sia in termini di sicurezza che di flessibilità, come conferma Jackery, che “ha sviluppato sistemi e processi innovativi per fornire un servizio flessibile all’utente”.

Il Solar Generator 1000 Plus, con capacità espandibile, è un’opzione facile da trasportare che si adatta come un guanto alla filosofia dell’azienda di fornire mobilità, sicurezza e affidabilità.

Aspetti tecnici

Il generatore solare 1000 Plus ha una potenza di 2000 watt e consente il collegamento di fino a 3 batterie aggiuntive, quindi la sua capacità può essere aumentata Espandi a 5 kWh. Questi numeri rendono possibile l’autonomia da 1 a 3 giorni All’aperto, per soluzioni di emergenza o usi alternativi in ​​casa.

Integra la tecnologia ChargeShield insieme a una cella batteria LFP (LiFePO4) a lunga durata con una vita utile fino a 4000 cicli che garantisce durata. Utilizzando l’energia illimitata del sole, supporta Ricarica solare entro 2 ore A seconda della potenza dei pannelli solari collegati.

Rispetto ai modelli precedenti, come il popolare Solar Generator 1000 Pro, ha visto un’evoluzione, passando dalla serie Pro alla serie Plus. La novità più importante è il miglioramento della sicurezza e dell’affidabilità.

Sostenibilità

L’azienda ha recentemente ricevuto la verifica dell’impronta di carbonio da parte di TÜV SÜD per una selezione di un massimo di dieci prodotti. La campagna di Jackery per il progresso sostenibile è stata insignita del SEAL Sustainable Product Award nel 2023, che riconosce specificamente uno dei grandi punti di forza del prodotto del marchio: il generatore solare 2000 Plus.

Jakiri è alleato con la conservazione ambientale ed è coinvolto in varie iniziative. In collaborazione con la National Forest Foundation (NFF) è riuscito a piantare 10.000 alberi.

Secondo le informazioni fornite dall’azienda: “Jackery si è impegnata fino in fondo per realizzare la sua missione di ‘Portare energia verde a tutti’. Che tu sia un avventuriero alla ricerca dell’indipendenza energetica o un consumatore consapevole alla ricerca di soluzioni sostenibili, i generatori solari come il 1000 Plus sono pronti a ridefinire il loro rapporto con l’energia, alle loro condizioni”.

Prezzo e disponibilità

Lui Generatore solare 1000 plus È disponibile per l’acquisto sulle principali piattaforme di e-commerce come Amazon, il sito Web ufficiale di Jackery e canali di terze parti. Il generatore si aggiunge a due pannelli solari SolarSaga con una capacità di 100 watt Il costo è di € 1.799 e le barre di supporto possono essere aggiunte opzionalmente.

Secondo quanto riportato dall’azienda, dal 10 al 17 ottobre offrirà sconti fino al 45% su prodotti selezionati. Il produttore più economico costa, ad esempio, 178 euro.

apprezzamento

Il modello in analisi, il Solar Generator 1000 Plus, è un prodotto dall’estetica accattivante, facile da trasportare ed efficiente nell’utilizzo. Fornendo 2000 watt e 1260 wattora di capacità, è adatto per alimentare elettrodomestici più grandi, come frigoriferi o forni a microonde. Questo modello dispone inoltre di ulteriori livelli di protezione e della tecnologia ChargeShield, che consente una ricarica rapida, anche utilizzando l’energia solare.

Funziona bene sia all’interno che all’esterno e si controlla tramite una semplice app mobile che permette di ottimizzarne l’utilizzo.

Fornisce molteplici meccanismi di protezione, di interesse per gli utenti, inclusi 12 algoritmi BMS e protezione da sovracorrente, cortocircuito, scarica profonda, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento. La tecnologia brevettata ChargeShield garantisce che le batterie vengano caricate nel più breve tempo possibile, anche a temperature elevate fino a 45°C, ma protegge anche la batteria. Gli algoritmi di ricarica graduale a velocità variabile aumentano la sicurezza e ci aiutano a prolungare la vita utile fino al 50%. Gli utenti possono seguire lo stato dei dispositivi in ​​tempo reale attraverso l’applicazione.

Pannello solare opzionale e maggiore capacità della batteria

Jakiri propone un pacchetto interessante per espandere le capacità del prodotto, da un lato batterie aggiuntive nel numero richiesto, collegabili al corpo principale che aumentano notevolmente l’autonomia del dispositivo, e dall’altro un sistema di pannelli solari che permette di caricare il generatore con la luce solare velocemente e ogni volta che è necessario.

La nuova stazione, che in forma compatta copre un fabbisogno energetico di 1,26 kWh, può essere ampliata fino a 5 kWh utilizzando fino a tre pacchi batteria. La batteria al Litio Ferro Fosfato da 2000 Wh alimenta in sicurezza i dispositivi elettrici con un totale di sette connessioni sul lato anteriore, dalle prese USB-C e A fino a 12V. Lo fa silenziosamente con ≥30 dB ed è di lunga durata, con 4000 cicli completi di carica/scarica (al 70%), la centrale ha una vita utile di oltre 10 anni con l’uso quotidiano. Come generatore solare, la centrale elettrica portatile ha dimensioni di 35,6 x 26 x 28,3 cm e un peso di 14,5 kg con due efficienti pannelli solari da 100 W, SolarSaga 100 W.

Riepilogo dei vantaggi

Fornendo una potenza nominale di 2.000 watt e una potenza massima di 4.000 watt, la stazione di alimentazione Jackery 1000 Plus è in grado di alimentare i tuoi elettrodomestici essenziali, inclusi elettrodomestici, macchine per il caffè e altro ancora. Dotato di doppie porte di uscita da 100 W e porte di uscita multiple (2 x 2000 W CA, 2 USB-A, 2 USB-C e una porta CC per auto), questo generatore solare carica più dispositivi (Macbook, tablet) ed elettrodomestici, in modo rapido e istantaneo Uno.

Con un’enorme capacità di 1.264 watt all’ora, supporta fino a 3 pacchi batteria aggiuntivi contemporaneamente, che si estende da 1,25 kWh a 5 kWh, garantendo 1-3 giorni di energia di riserva domestica. Questa potenza consente la vita fuori rete, i viaggi su strada, la fotografia e molteplici attività all’aperto.

Verificato da TÜV SÜD. Non lascia fumi, emissioni o rumore. Senza manutenzione richiesta, è la porta verso uno stile di vita più verde e un’impronta di carbonio ridotta.

Si ricarica completamente in 100 minuti da una presa di corrente. Quando non è collegato alla rete, è facile sfruttare l’energia del sole e ottenere una ricarica completa entro due ore quando i pannelli solari SolarSaga sono collegati, riducendo la dipendenza dalla rete.

Controllo intelligente: monitora e gestisci facilmente l’app, tramite WiFi o Bluetooth, per vedere i livelli rimanenti della batteria e personalizzare tutte le impostazioni.