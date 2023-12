Italia. La Meloni annienta gli italiani, mentre Bar…

Noto conduce un'indagine per l'Italia Raccoglie l'Elettomania: “Bratelli 30%, bypass al PD nel M5S 1p.” Il Partito Democratico italiano è crollato dopo le elezioni ed è stato costretto a sostituire il suo leader per evitare un effetto Meloni inarrestabile.

#Italia 🇮🇹 – Sondaggio Noto (24 dicembre): Fratelli 🔵si rialza e recupera il 30%. Ascesa del M5S ⭐, che è 1p dietro al PD ↘️https://t.co/ayt44MXbXH pic.twitter.com/RVXSkIchet — EM-electomania.es (@electo_mania) 24 dicembre 2023

Dopo le dimissioni di Enrico Letta, nel Pd si è aperto il processo per le primarie Ellie Schlein È rimasto sorpreso quando si è candidato e ha vinto. La sua vittoria mancata per un soffio su Maloney alle elezioni… nonostante sia stata presentata come una boccata d'aria fresca per il partito all'opposizione.

Nelle ultime elezioni del 25 settembre, era stata eletta Vicepresidente nazionale dopo una campagna elettorale che aveva adottato lo slogan della Meloni, e ora il Primo Ministro ha promesso: “Io sono la Georgia, sono una donna, sono una madre, sono un cristiano”, a cui Schlein ha risposto. “Sì, sono una donna, sono innamorato di un'altra donna, non sono una madre. Ma questo non mi rende meno donna.” Come potete vedere, ciò che il leader del PD ha da offrire è molto nuovo: LGTBI, Agenda 2030 e progressismo, che gli italiani sembrano non apprezzare.

Quindi, secondo il sondaggio di Fratelli d'Italia della Meloni, il Pd avrà il 30% dei voti, in aumento rispetto al 26% delle elezioni prima di Letta. Ellie Schlein, Ha registrato una leggera ripresa rispetto agli altri sondaggi, tornando al 19%, lo stesso risultato che aveva nei sondaggi. Il Movimento 5 Stelle di Conte è passato dal 15,42% al 18%, posizionandosi dietro il Pd e diventando il partito di opposizione. La Lega di Salvini è cresciuta dell'8,5% e Forza Italia del 6,5%.

E attenzione, perché il PD non cade ulteriormente, perché 'ruba' i voti ai partner del PD AVS e +UE, che hanno meno del 4%. La Meloni sembra andare bene: gli italiani ormai sanno come governa e la votano, non solo perché promette le elezioni.