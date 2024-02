Jannik Sinner cercherà il suo secondo titolo nel 2024 a Rotterdam Giro dell'ATP

Rotterdam

Sinner cercherà il suo secondo titolo nel 2024 a Rotterdam

L'italiano giocherà la finale contro Alex de Minaur

17 febbraio 2024







Jannik Sinner ha vinto tutte le partite giocate in questa stagione (11-0).

A cura dello staff di ATPTour.com/es

Jannik Sinner sta vivendo il miglior momento della sua carriera.

L'italiano, testa di serie n. 1 dell'ABN AMRO Open, è apparso sabato nella sua seconda finale della stagione, battendo il locale Talon Grekspor 6-2, 6-4 in un'ora e 21 minuti.

Il seme numero 4 nella classifica ATP di Pepperstone ha ora una serie di 14 vittorie consecutive e ha vinto tutte le partite giocate nel 2024, conquistando il suo primo titolo del Grande Slam agli Australian Open e accompagnandolo con un'altra finale a Rotterdam.

Alla ricerca del suo secondo titolo quest'anno, Sinner affronterà Alex de Minaur sotto il tetto duro dell'Ahoy Stadium di Rotterdam, che è stato il primo a qualificarsi per la finale del torneo, dopo aver sconfitto Grigor Dimitrov.

Potrebbe interessarti anche: De Minaur giocherà la finale a Rotterdam e tornerà tra i primi dieci

Sinner non ha nascosto la voglia di alzare il livello dopo il match contro Milos Raonic, in cui il canadese si è ritirato nel secondo set. Ciò è stato evidente fin dall'inizio della partita contro il Griegspor, dove si è portato in vantaggio per 5-1 ed è finito in vantaggio in soli 34 minuti.

Solo un anno fa, nella stessa fase e nello stesso turno, l'olandese riuscì a strappare 11 partite all'italiano (7-5, 7-6).[5]), ma questa volta riuscì a farlo solo sei volte. Nel secondo set Sinner ha dominato il nono game, trasformando la sua terza di servizio.

Nella finale di Rotterdam, Sinner proverà ad aggiungere un'altra vittoria e ad alzare il 12° titolo ATP Tour della sua carriera contro un avversario che lo ha sempre battuto nei sei match inseriti nel torneo Lexus ATP Head2Head. L'unica volta che De Minaur ha incrociato Sinner è stata durante la sua vittoria all'ATP Masters 1000 di Parigi 2023.

Lo sapevate…?



Jannik Sinner è l'unico giocatore ad aver vinto tutte le partite giocate in questa stagione nell'ATP Tour, con un record di 11-0 tra l'Australian Open e l'ABN AMRO Open di Rotterdam.