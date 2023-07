Jennifer Lopez, impressionante con l’abito perfetto per mostrare la sua pancia tonica

L’abito bianco è quel classico che torna ogni estate e non sbaglia mai. Che sia in versione corta o midi, con scollo profondo, ricami e pizzo o silhouette a trapezio grande taglia: I design sono quasi infiniti e tutti hanno in comune il fatto di essere un successo garantito vestiti estate. Un altro per dimostrare che lo era Jennifer Lopez, che ha indossato un lungo abito bianco con dettagli mozzato È pura ispirazione.

L’attrice aveva previsto la celebrazione del 4 luglio tra poche ore partecipando al party organizzato dall’uomo d’affari e filantropo Michael J. Robbins negli Hamptons, accompagnata da Ben Affleck, che ha coordinato con lei il suo look, e ha scelto anche il bianco.

JLo ha scelto a Modello lungo con gonna svasata a pieghe, top stile bikini con spalline, fiocco sullo scollo e apertura oversize. Sopra la vita, con cui l’artista rivela la sua pancia tonica, frutto di estenuanti sessioni di ginnastica per essere in forma per i suoi concerti.

Come accessori, JLo ha scelto una piccola borsetta in pelle, anch’essa bianca, e gioielli semplici: anelli d’oro e catenelle sottili. Con i capelli raccolti in una coda alta (una delle sue acconciature preferite), l’attrice aveva ragione con uno dei suoi look più hot di questa estate 2023.

Non solo Jennifer è stata coordinata con il suo partner, ma anche con sua figlia: Violet. La diciassettenne indossava un abito in chiffon con spalline, scollo a cuore e gonna svasata, che ha abbinato a sandali casual con cinturini grigio chiaro.

Jennifer Lopez e l’abito bianco più bello dell’estate

L’abito scelto da Jennifer Lopez ha tutte le carte in regola per renderlo un successo. Uno dei suoi successi è la gonna a pieghe svasata, uno stile che sta bene su tutti i tipi di corporatura, è comodo, facile da indossare e aggiunge un tocco chic. E sofisticato per qualsiasi design. Inoltre, è il punto di contrasto perfetto per la parte superiore del tuo vestito e molto altro ancora non ufficiale e casuale.

Gli abiti ispirati ai bikini top sono di gran moda in questa stagione. Che abbiano spalline larghe, scollo all’americana o senza spalline, sono scivolate in offerte aziendali come questa opzione non ufficiale E i complimenti non potrebbero essere più appropriati per le lunghe notti estive.