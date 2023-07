Fiori e spensieratezza alla sfilata Chanel Haute Couture sulle rive della Senna

Questo contenuto è stato pubblicato il 04-lug-2023 – 16:17







Sulle banchine de La Confrance e con la Tour Eiffel sullo sfondo, uno spettacolo di quasi cinquanta gruppi ambientati su sanpietrini rosa al ritmo di una dolce melodia, come “Donner pour donner” di Elton John e France Gall, che si distingue dalla contemporaneità e temi ritmici di altre sfilate.

“La strada e i ciottoli colorati ci ricordano raffinatezza e semplicità allo stesso tempo”, ha detto il direttore creativo di Double C Virginie Viard in una nota agli ospiti.

Il cane, la cesta decorata con fiori, o il “canoutiere” indossato da alcune delle modelle, hanno approfondito l’idea di una spensierata passeggiata per la città.

Sotto questo filo conduttore, la collezione offerta da Viard ha offerto un’ampia varietà di proposte, dalle donne più urbane ed “eleganti” agli abiti da sera o alle sfilate dall’aria “hippie”, con una generale abbondanza di motivi floreali, sia nelle stampe che nel ricamo.

Alcune collezioni utilizzano il tradizionale “tweed” dell’azienda, che si può vedere in abbinamenti di giacche con gonne (sempre ampie) o pantaloni, ma anche in giacche e cappotti, che possono arrivare fino ai piedi.

Mentre predominano i colori scuri, a tinta unita o fantasia e le stampe floreali o geometriche, non mancavano strizzatine d’occhio a colori sgargianti, come una giacca rossa brillante e a tinta unita o un paio di trench corti rosa e oro realizzati in “tweed “Chanel.

Un altro gruppo ha optato per una moda “hippie” e un’aria bohémien, con gonne lunghe e larghe, camicette larghe o arruffate e sciarpe scozzesi legate intorno alla testa. I fiori hanno dominato ancora una volta la decorazione di questa serie.

E nonostante si tratti di una collezione haute couture, non mancavano abiti e outfit per l’uso quotidiano, come pantaloni di diverse larghezze o magliette senza maniche.

Ha scelto abiti da sera neri, generalmente senza spalline né maniche e dal taglio dritto, e in un’occasione con un enorme strascico di balze di tulle sovrapposte.

A parte il ‘tweed’ c’era una ricchezza di tessuti, in seta, mussola o velluto.

Per quanto riguarda le scarpe, sono state proposte diverse varianti delle tradizionali ballerine del brand con la punta nera, ma questa volta con diverse altezze del tacco (basso, medio o alto).

Inoltre, il tallone e la punta possono essere grigio scuro o oro antico, in contrasto con il colore nero uniforme della scarpa.

Tra le guest star la francese Vanessa Paradis, protagonista di un videoclip e di un servizio fotografico per il lancio della collezione, e l’attrice Lupita Nyong’o. EFE

