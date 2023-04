José María Velázquez-Gazetillo ha aperto l’agenda di aprile all’Espacio Expoflamenco

Dopo Pasqua, il nostro spazio culturale torna in attività con un calendario ricco di sessioni e incontri di flamenco. Per il resto di aprile, ecco gli eventi che abbiamo preparato per voi contenenti presentazioni standard, incontri con artisti di flamenco e due attività formative.

Martedì 11 aprile alle 12:00 Intervista all’autore e al presentatore José Maria Velázquez Gastillo (programma Il nostro flamenco RNE Clásica) in occasione dell’album, che gli è stato dedicato da un gran numero di artisti con il titolo Il modo migliore per dirtelo.

Giovedì 13 aprile alle 19:30: Intervista al cantante Manuel Cordero Per presentare il suo ultimo album, Angolo Malillo. La ventola sta interferendo José Molero Salguero.

Lunedì 17 aprile alle 12:00: Laboratorio didattico sulla natura, modelli e varianti di bulería por Soleá con elementi audiovisivi. diretto José Maria Castano. L’attività dura circa un’ora e mezza.

Giovedì 20 aprile alle 19:30: Incontro di flamenco con il cantante Maria Varga. Scrittore e artista si mettono in gioco Estella Zatania.

Lunedì 24 aprile alle 19:30: precedente ad oggi Saluto per Manolo Sanlucar che si svolgerà al Teatro Villamarta de Jerez il giorno seguente. Cultura del flamenco e sessione di sherry con un video dell’immortale maestro di Sanlúcar.

Giovedì 27 aprile ore 12:00: Incontra il ballerino Maria del Mar Moreno Per parlare dei suoi recenti progetti e del suo lavoro come ambasciatrice fiamminga in Europa.

Nota: l’ingresso alle attività è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Alcuni hanno un programma mattutino su richiesta di alcune scuole, istituti e aule per gli anziani per adattarsi ai loro programmi supplementari. Espacio Expoflamenco ha sede nell’edificio Los Ramos in Calle Diego Fernández Herrera s/n a Jerez.