Jove ha superato il suo primo spettacolo a Dubai e continua a battere i record giovanili

Grazie alla vittoria per 6-1 e 7-5 sugli italiani Elisabetta Cocchiarito (58) nel Dubai WTA 1000Tennista americano Coco Jouf (Terzo) Registra questo martedì 154sì Gioia sul cerchio Salire a Quarto posto tra le squadre giovanili più vinte nel secolo in corso.

Gauff ha gareggiato per la quarta volta nel torneo WTA 1000 a Dubai. GT

Già affermata tra le migliori al mondo due stagioni fa, la recente campionessa degli US Open, la 19enne nata a Delray Beach, in Florida, continua a bruciare il suo nome ai massimi livelli, essendo sopravvissuta alla ceca Nicole Vaidisovaex numero 7 del pianeta, vincitore di sei titoli e arrivato alla finale del Roland Garros 2006, nella prestigiosa lista composta esclusivamente da adolescenti.

Selezioni editoriali 2 correlati

In questo modo, la curva a destra, che aveva già vinto sette trofei e aperto il suo spettacolo a Linz 2019, era solo inferiore alla danese. Caroline Wozniacki (165)Chi ha vinto gli Australian Open del Belgio 2018 Kim Clijsters (172)Chi ha vinto quattro tornei del Grande Slam ed è il russo Maria Sharapova (204)È stata consacrata cinque volte nelle Major, tutte in passato leader della classifica femminile.

Successivamente, la terza favorita della competizione, che ha già alzato il trofeo nel 2024 grazie alla sua prestazione ad Auckland, affronterà l'esperta ceca. Karolina Pliskova (36) Concorrente vs. pari 1-1 dentro Registratidopo essersi arreso a Madrid nel 2021 e aver festeggiato a Berlino nel 2022.