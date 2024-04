La benzina più economica e costosa a Madrid il 5 aprile

Il valore del carburante cambia ogni giorno (Infobae)

Prima di riempire il serbatoio della tua auto, controlla di cosa si tratta. Prezzo della benzina di prima qualità Nella capitale spagnola, Madrid, il 5 aprile, come annunciato dal Ministero della Trasformazione Ambientale e della Sfida Demografica.

Il valore della benzina cambia ogni giorno, quindi è importante conoscere il suo valore massimo e minimo.

È importante menzionare il valore del carburante Dipende da una serie di fattoriCome il Prezzo globale del petroliol prodotti E Dal dollarocosì come per Le tasseextra Costo di distribuzione E marketing.

Le prime tre variabili sono determinate dal mercato, le tasse sono determinate dalle autorità governative e il margine di distribuzione e marketing dipende, tra gli altri, dalla posizione geografica e dai rapporti tra compagnie petrolifere e distributori.

Il costo più alto mai registrato Diesel A A Madrid è di 1.709 euro al litro, mentre il prezzo più basso è di 1.388 euro al litro.

su di lui Premio dieselIl valore più alto registrato è di 1.839 euro al litro, mentre il più economico è di 1.449 euro al litro.

Basato sul Benzina 95E5Il valore più caro riportato nella capitale del Paese è di 1.859 euro al litro, mentre il valore più economico è di 1.494 euro al litro.

Allo stesso tempo, il prezzo è davvero inaccessibile Benzina 98E5 Il prezzo pubblicizzato nella città spagnola è di 1.979 euro al litro, mentre il prezzo più basso è di 1.619 euro al litro.

Il prezzo della benzina nella capitale del Paese cambia ogni giorno (Reuters)

In un caso speciale le informazioni pubblicate in questo articolo riguardano I prezzi del carburante a Madridquesto e il resto della Spagna sono pubblicati sulla pagina ufficiale del “Geoportale delle stazioni di rifornimento” del Ministero della Transizione Ambientale e della Sfida Demografica.

Questo è un must per tutti gli operatori delle stazioni di servizio Invia i tuoi prezzi Almeno una volta alla settimana, ogni lunedì, o ogni volta che cambiano i costi.

Non solo quegli operatori che non aggiornano i propri dati sui prezzi Scomparirà dal “Geoportale delle stazioni di servizio” Ma anche Può essere segnalato Per inadempienza.

Anche i distributori di benzina potrebbero essere sanzionati Riportando prezzi diversi da quelli effettivamente offerti Ai suoi clienti.

Nel caso dei costi generali della benzina, la loro variazione dipende da diversi fattori, sia nazionali che internazionali.

Sebbene Prezzo globale del petrolio È la base per conoscere il prezzo al quale può essere venduto un litro di carburante e la verità è che non dipende direttamente.

Innanzitutto bisogna tenere conto del fatto che sui mercati internazionali… Il petrolio è quotato in dollariMentre in Spagna il carburante si vende in euro.

Se il prezzo mondiale del petrolio scendesse del 5%, ma nello stesso periodo il prezzo del dollaro aumentasse del 10% rispetto all’euro, si prevede che il costo della vendita di carburante in euro aumenterà. viceversa.

A questo dobbiamo aggiungere due fattori: Margine commercialeChe cambia ogni giorno, come il prezzo globale del petrolio e il tasso di cambio; E anche Tasse specialiChe può variare ogni anno.