Il valore del dollaro a Panama ha aperto il 5 aprile da USD a PAB

Per ragioni geografiche, economiche e finanziarie, il dollaro americano ha una grande importanza a Panama. (informazione)

Lui dollaro Americano Pagato all'inizio della sessione 1 balboa in mediaciò significa una variazione del 2,39% rispetto al numero della seduta precedente, quando il Balboa registrava 0,98.

Tenendo conto degli ultimi sette giorni, e dollaro Americano Commenti 0%; Su base annua, anzi, mantiene ancora un incremento 2,27%.

Se confrontiamo il valore con i giorni precedenti, riflette i dati del giorno precedente, in quanto ha chiuso con un calo dello 0,03%, mostrando nelle ultime date l'assenza di continuità nel risultato. Per quanto riguarda le fluttuazioni delle date recenti, sono leggermente superiori a quelle accumulate nell'ultimo anno, il che indica che presentano maggiori variazioni rispetto all'andamento generale del valore.

La Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi ha classificato Panama come uno dei paesi con il più alto tasso di crescita economica della regione e prevede che l'economia del paese cresca del 4,2%.

Fattori come il periodo elettorale, la siccità nei principali laghi artificiali, la disoccupazione e l’aumento dei tassi di interesse presso la Federal Reserve Bank (Federal Reserve) sono alcuni degli scenari che influenzeranno la situazione economica di Panama.

L’export dell’estrazione del rame rappresenta tra il 3 e il 4% dell’economia nazionale, ma vista la sospensione le aspettative di crescita per quest’anno oscillano tra l’1,5 e il 2% e per questo si prevede un aumento dei tassi di disoccupazione e di occupazione informale.

Il balboa panamense ha corso legale a Panama Viene utilizzata l'abbreviazione PAB; È diviso in 100 centesimi e ciò che lo distingue è che non è una moneta indipendente, ma piuttosto una copia locale del dollaro americano.

L'amministrazione panamense emette le proprie valute in centinaia e Il balboa equivale al dollaro sebbene queste valute non siano accettate negli Stati Uniti . Questo non è l’unico caso, poiché i dollari di Tuvalu e Kiribati hanno lo stesso rapporto con il dollaro australiano.

Questo collegamento al dollaro statunitense avvenne nel 1904 dopo il Congresso Nazionale di Panama. Inoltre, nel 2010, è entrata in circolazione una sola moneta Balboa e ne sono state emesse 40 milioni di unità.

I panamensi non hanno accolto bene questa nuova moneta e ne hanno quindi accusato l'uso forzato a scapito della fattura americana Il logo si chiamava “Martinelli”In riferimento al presidente panamense Ricardo Martinelli, che lo ha promosso.

Si è tentato anche di coniare monete da due e cinque centesimi, ma il progetto è stato successivamente annullato e attualmente sono in circolazione monete da uno e cinque centesimi; Un decimo, un quarto e mezzo di balboa, più un balboa.