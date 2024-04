Dollaro: prezzo di chiusura oggi, 4 aprile, in Guatemala

Il quetzal è considerata una delle valute più stabili al mondo. (informazione)

Lui dollaro Americano Negoziato in chiusura 7,79 quetzal in mediaCiò rappresenta una variazione del 2,31% rispetto ai 7,61 quetzales del giorno precedente.

Se guardiamo i dati della scorsa settimana,… dollaro Americano La diminuzione si accumula in 0,05% Anche se, al contrario, ha mantenuto la sua crescita per un anno 1,61%.

Analizzando questi dati con quelli dei giorni precedenti, si è riscontrato che si sono accumulate tre date consecutive di aumento. Per quanto riguarda la volatilità, negli ultimi giorni ha raggiunto il 25,9%, un valore superiore a quello della volatilità annuale (22,28%) e mostra quindi un comportamento più instabile.

Lui Banca del Guatemala Si stima che il prodotto interno lordo (prodotto interno lordo) Crescerà del 3,4% entro il 2024, leggermente superiore a quello dell'anno precedente e stimato al 3,3%. I numeri sono stati pubblicati in Sondaggio delle previsioni economiche da parte di un panel di analisti privati (EEA) per dicembre 2023, in cui gli specialisti hanno espresso il loro parere sull'andamento economico del Paese.

Il comitato ha osservato che lo sviluppo dei prezzi dell’energia, la politica fiscale, la stabilità dei prezzi, il livello dei tassi di interesse, la stabilità del tasso di cambio nominale, così come gli investimenti pubblici e privati, sarebbero aspetti che potrebbero influenzare l’economia globale. L’attività economica nel 2024.

Da parte sua, lo ha annunciato la Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (ECLAC).Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi) È stimato che Crescita del PIL in Guatemala Del 3,1% rispetto al 3,4% dell'anno precedente.

EEE lo indica Inflazione economica Per i primi due mesi del 2024 4,48% Il tasso di inflazione ha raggiunto il 4,48% per il mese di dicembre e il 4,32% per lo stesso mese nel 2025, seguendo una tendenza al ribasso influenzata dall’inflazione esterna, dai prezzi delle materie prime non energetiche e altri.

Lui Il quetzal è la moneta a corso legale utilizzata in Guatemala Fu istituito con l'approvazione della Legge Monetaria nel 1924, quando l'allora presidente José María Orellana ordinò la sostituzione del peso guatemalteco.

La valuta guatemalteca è attualmente divisa in Cento centesimi All’inizio, il suo valore era di 10 centesimi superiore a quello del dollaro statunitense fino al 1980, quando scese al suo equivalente, per poi riprendersi mesi dopo.

Il quetzal vale attualmente 7,50 unità per dollaro USA e 9,25 unità per euro, diventando così una delle 30 unità monetarie dell'America Latina e del mondo. Uno dei più persistenti.

L'organismo incaricato di regolare la produzione della moneta è la Banca del Guatemala e oggi esistono monete da 5, 10, 25 e 50 centesimi di quetzal e 1 quetzal, mentre sono in circolazione banconote da 1, 5, 10,50, 100 e 200 quetzal. circolazione.

E nei suoi tentativi Ridurre i prezzi di produzione Tra le monete, l'amministrazione ha cercato di introdurre monete con materiali diversi come la scelta dell'acciaio invece del nichel o dell'acciaio ramato.

Per quanto riguarda l'economia, negli ultimi tre decenni nel paese La crescita è stata la meno volatile degli ultimi tre decenni Rispetto ai paesi peer e ad altri paesi aspiranti; Allo stesso tempo, è riuscita a mantenere stabili il debito pubblico e il deficit di bilancio, anche se ciò non si è tradotto in una riduzione della povertà e della disuguaglianza.

Allo stesso modo, il Guatemala ha il quarto tasso più alto Malnutrizione cronica nel mondo e il più alto tra i paesi dell’America Latina e dei Caraibi, con un gran numero di popolazioni indigene e rurali colpite.