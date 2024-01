La Cina sta sfruttando il vuoto lasciato dall’Occidente in Afghanistan

La Cina, l’unico paese che ha nominato un ambasciatore in Afghanistan da quando i talebani sono tornati al potere, e il cui governo non è riconosciuto a livello internazionale, sta sfruttando il vuoto lasciato dalle potenze occidentali per accelerare la propria strategia economica nei confronti del vicino dell’Asia centrale.

Pechino mantiene legami con un paese ampiamente considerato un paria nel mondo, tenendo riunioni ministeriali e discussioni sull’aumento del commercio bilaterale, sugli enormi investimenti cinesi nel rame o sull’apertura di un’autostrada tra i due paesi.

“Gli Stati Uniti hanno voltato completamente le spalle all'Afghanistan”, spiega un ex diplomatico esperto degli affari del paese, “l'Unione europea insiste ancora nell'attaccare i diritti delle donne afghane, mentre i cinesi dicono: 'È il nostro turno'. “ “Fondamentalmente, la Cina non si preoccupa dei diritti delle donne e non imporrebbe condizioni se la sua intenzione fosse quella di avvicinarsi al regime dei talebani”, afferma Valérie Niquet, della Fondazione per la ricerca strategica di Parigi. In ambito diplomatico, la Cina ha esteso il suo sostegno all’Afghanistan alla fine di dicembre ed è stato l’unico Paese tra i 15 membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, insieme alla Russia, ad astenersi dal voto durante la votazione su una risoluzione sulla nomina di uno speciale inviato. . Pubblicità – Scorri per continuare A dicembre il ministero degli Esteri cinese ha cercato di minimizzare la portata della nomina dell'ambasciatore Zhao Xing a Kabul, sperando che l'Afghanistan “rispondesse meglio alle aspettative della comunità internazionale”. Ma il metodo cinese, che consiste nello scambio di ambasciatori senza riconoscimento ufficiale, permette a Pechino di mantenere relazioni diplomatiche con un Paese isolato, i cui beni sono congelati in Occidente e i cui leader sono soggetti a sanzioni internazionali. READ Discorso del Primo Ministro Manuel Marrero Cruz al Consiglio intergovernativo eurasiatico (+ video) • Lavoratori Valérie Niquet sottolinea che l’Emirato islamico dell’Afghanistan “è una regione difficile, ma la caratteristica dei cinesi è quella di andare dove nessuno va, cercando di ottenere vantaggi”. Pubblicità – Scorri per continuare “Le vaste risorse naturali dell'Afghanistan, come rame, litio e terre rare, hanno un enorme potenziale economico per la Cina”, afferma Jalal Bazwan, professore di scienze politiche all'Università Kardan di Kabul. Dal suo arrivo a dicembre, l'ambasciatore dell'Afghanistan a Pechino, Bilal Karimi, ha discusso con la MCC di proprietà statale cinese su Mays Aynak, il secondo giacimento di rame più grande del mondo, che si trova a 40 chilometri da Kabul. Nel 2008, sotto il governo di Hamid Karzai, la Millennium Challenge Corporation ha ottenuto diritti di sfruttamento per un valore di 3,5 miliardi di dollari. Pubblicità – Scorri per continuare Il progetto è stato paralizzato dalla guerra e dall’insicurezza, nonché dalla scoperta di un sito archeologico buddista di inestimabile valore. “Stiamo negoziando con i cinesi”, ha detto all'AFP il portavoce del Ministero delle Miniere, Humayun Afghan. “Questi beni storici rappresentano un tesoro culturale per l’Afghanistan e la sua identità”, afferma, 23 anni dopo che i talebani avevano sorpreso il mondo facendo saltare in aria le statue di Buddha a Bamiyan. Pubblicità – Scorri per continuare Un comitato interministeriale afghano sta studiando la proposta della Millennium Challenge Corporation di trivellare a 800 metri di profondità per raggiungere i filoni di rame senza danneggiare il sito in superficie. La Cina sta prendendo di mira anche il petrolio afghano. Humayun Afghan afferma che dalla rinegoziazione nel gennaio 2023, per un periodo di 25 anni, di un vecchio contratto nel bacino dell’Amu, nel nord-ovest del Paese, è iniziata l’estrazione in 18 pozzi. READ Arabia Saudita per promuovere il turismo e gli investimenti in Costa Rica Pubblicità – Scorri per continuare Le aziende cinesi hanno anche annunciato l’intenzione di investire 500 milioni di dollari nell’energia solare in Afghanistan. È in discussione la questione dell’integrazione dell’Afghanistan nel progetto delle Nuove Vie della Seta, con assi terrestri, ferroviari e marittimi tra Cina, Asia centrale ed Europa. Il portavoce del Ministero dei Lavori Pubblici Ashraf Haqchanas ha detto all'AFP che è in costruzione una strada lunga 300 chilometri che collegherà Badakhshan, nel nord-est del paese, al confine cinese. I due paesi condividono un confine di soli 76 chilometri e questo asse consentirà la crescita degli scambi commerciali pari a 1,5 miliardi di dollari all'anno. Pazwan ritiene che “la posizione strategica dell'Afghanistan nell'iniziativa Belt and Road lo rende un partner attraente”. pt-abh/cyb/roc/bc/zm

