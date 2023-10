La crisi climatica sta accelerando, avverte Guterres dal Nepal

Dopo aver visitato l’Everest, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha confermato che i tetti del mondo stanno crollando, una tragedia che inizia con lo scioglimento delle calotte glaciali e la scomparsa dei ghiacciai.

Il Nepal ha perso circa un terzo del suo ghiaccio in poco più di trent’anni; Ha detto che l’Antartide e la Groenlandia perdono miliardi di tonnellate di massa di ghiaccio ogni anno.

Lo scioglimento dei ghiacciai provoca l’inondazione di laghi e fiumi, spazzando via intere comunità; Ha osservato che i mari si stanno innalzando a un ritmo record, minacciando le comunità costiere di tutto il mondo.

Guterres ha sollecitato un’azione a favore del clima ricordando che i ghiacciai dell’Himalaya forniscono acqua dolce a più di un miliardo di persone.

In futuro, i principali fiumi himalayani, come l’Indo, il Gange e il Brahmaputra, avrebbero ridotto drasticamente la loro portata, cosa che, unita all’intrusione di acqua salata, avrebbe devastato il delta.

Questo contesto preannuncia un disastro: i paesi e le società più basse saranno spazzati via per sempre; Ha aggiunto che milioni di persone sono in movimento in mezzo a una feroce competizione per l’acqua e la terra, con inondazioni, siccità e frane che accelerano in tutto il mondo.

L’Alto Rappresentante ha sottolineato che i ghiacciai si stanno ritirando, ma noi non possiamo farlo.

Ha sottolineato che dobbiamo porre fine all’era dei combustibili fossili e dobbiamo agire ora per proteggere le persone in prima linea e limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi, per evitare il peggiore caos climatico.

