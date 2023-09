dietro omicidio 27 agosto 1923 dopo aver partecipato in modo sconosciuto alla commissione militare italiana Conflitto di confine tra Grecia e Albania, Benito Mussolini – ritenendo responsabile il governo ellenico – ha inviato un ultimatum con una serie di richieste. El Debate ha riferito che il governo greco lo aveva fatto Le dichiarazioni del suo rappresentante italiano sono state ritenute “irragionevoli”. E “le richieste formulate negli articoli quarto, quinto e sesto dell’ultimatum non possono essere accolte perché considerate lesive della sovranità dello Stato”.

Le richieste avanzate dal governo ellenico sono: “effettuare un’indagine” molto rigorosa “,”Pena di morte per tutti delinquenti” e “risarcimento”. 500 milioni di sterline». Ha invece accettato di “esprimere in modo del tutto ufficiale i suoi sentimenti più profondi al governo italiano”, di “rendere omaggio alla bandiera italiana” e di “tenere una cerimonia religiosa in ricordo delle vittime”.Gli onori militari dovrebbero essere pagati con tutto il dovuto rispetto per il defunto“, ha descritto il giornale.

Tuttavia, l’Italia non tollerò tali dichiarazioni e furono inviate truppe italiane Hanno occupato l’isola di Corfù dopo averla bombardata poche ore prima Ha dedotto che “ha dato fuoco a diversi edifici senza preavviso e ne ha uccisi e feriti molti”. Discussione.