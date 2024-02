La morte è stata lanciata: Escambray

Gli attivisti favorevoli alla liberazione del giornalista australiano hanno protestato contro la sua possibile estradizione in diverse città europee./ (Foto: EFE)







L'assenza di una decisione finale da parte della Corte Suprema del Regno Unito sull'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti oggi solleva avvertimenti sul futuro della libertà di stampa a livello globale.

Se i giudici d'appello ordinassero il trasferimento del fondatore di WikiLeaks nel paese nordico, egli rischierebbe circa 175 anni di carcere, sulla base di una legge sullo spionaggio secolare, approvata nel 1917 e mai applicata prima a un giornalista.

Il 20 e 21, gli avvocati di Assange, detenuti nel carcere di Belmarsh dall'aprile 2019, sono tornati in tribunale in un disperato tentativo di evitare l'estradizione del 52enne addetto alle comunicazioni, che Washington accusa di 18 capi di imputazione. spionaggio e pirateria informatica.

I giudici Victoria Sharp e Adam Johnson delibereranno sul caso in un periodo non ancora definito, dopo aver presentato le argomentazioni della difesa australiana – assente in questi giorni per malattia – e dell'ufficio del procuratore generale britannico, che rappresenta il sistema giudiziario americano.

Se i giudici accoglieranno la richiesta si aprirà un nuovo processo d'appello, altrimenti attiveranno l'estradizione negli Stati Uniti, anche se gli avvocati avevano precedentemente annunciato una richiesta di misure cautelari per fermare il processo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. diritti.

In questi due giorni, gli avvocati Edward Fitzgerald e Mark Summers hanno affermato che il trasferimento di Assange costituirebbe una violazione del trattato di estradizione anglo-americano, dato che i crimini di cui è accusato sono di natura politica e contrari alla sua libertà di espressione.

Ciò comporterebbe anche la pena di morte per l'accusato e hanno affermato che non avrebbe ricevuto un processo equo, soprattutto perché la giuria sarebbe composta da persone legate alla Casa Bianca.

In questo senso, hanno indicato che la Procura americana intende chiedere al giornalista di non applicare le stesse tutele costituzionali di cui godono i cittadini di quel territorio, data la sua cittadinanza australiana.

Il suo team legale ha anche fatto riferimento a una sentenza del 2000 in cui il sistema giudiziario statunitense indicava che se qualcuno denunciava un caso di corruzione e le autorità lo portavano in tribunale, poteva essere considerato un caso di persecuzione politica.

Da parte sua, Claire Dubin, rappresentante di Washington, ha chiesto che il fornitore non sia autorizzato e che la consegna sia autorizzata, considerando che le accuse rivolte contro la persona classificata come “ex hacker” sono crimini basati su prove.

Ha anche indicato che l'imputato è ricercato con l'accusa di aver cospirato con l'ex soldato Chelsea Manning per ottenere illegalmente informazioni militari segrete e poi pubblicarle, cosa che ha portato a esporre in pericolo “molti informatori innocenti negli Stati Uniti”.

Nel 2010 e nel 2011 WikiLeaks ha pubblicato un gran numero di dossier ancora segreti sulle campagne militari statunitensi in Iraq e Afghanistan, materiali che rivelavano decine di violazioni, crimini e abusi contro la popolazione.

Uno di questi era un video di un elicottero da combattimento americano che sparava sui civili a Baghdad, uccidendo dozzine di civili, tra cui due giornalisti dell'agenzia di stampa Reuters.

All'interno del complotto della CIA per assassinare Julian Assange #Assanglibero pic.twitter.com/sJ8uXmzRwG – WikiLeaks (@wikileaks) 22 febbraio 2024

(Con informazioni dalle agenzie)