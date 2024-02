La Cina difende “l'uso della forza” da parte dei palestinesi contro Israele

L'Aia (EFE).- Giovedì il governo cinese ha difeso davanti alla Corte internazionale di giustizia l'“uso della forza” come “diritto inalienabile” del popolo palestinese a “resistere all'oppressione israeliana” e a creare uno Stato indipendente, esortando le parti “rispondere alle legittime preoccupazioni reciproche” per raggiungere una soluzione negoziata.

Le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite non sono state effettivamente attuate.

“Nel perseguire il proprio diritto all’autodeterminazione, l’uso della forza da parte del popolo palestinese per resistere all’oppressione straniera e completare la creazione di uno Stato indipendente è un diritto inalienabile fermamente stabilito nel diritto internazionale”, ha affermato la Cina.

Il rappresentante del Ministero cinese degli Affari esteri, Ma Xinmin (c), all'udienza della Corte internazionale di giustizia sull'occupazione israeliana dei territori palestinesi, tenutasi all'Aia. EFE/EPA/Robin van Lonkhuysen

Secondo il diplomatico asiatico, diversi popoli sono stati liberati dal dominio coloniale e dall’oppressione straniera per diventare indipendenti dopo la seconda guerra mondiale, e “le loro pratiche servono come prova convincente del diritto” dei popoli alla lotta armata.

Decenni di repressione

Ha aggiunto: “Molte risoluzioni delle Nazioni Unite riconoscono la legittimità della lotta con tutti i mezzi disponibili, inclusa la lotta armata dei popoli sotto il controllo coloniale o l'occupazione straniera”.

Questa settimana la Corte Internazionale di Giustizia terrà un'udienza, su richiesta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per analizzare “le conseguenze legali derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est”, per emettere un provvedimento legale non vincolante parere richiesto nel caso. 2022, prima dell’attuale guerra nella Striscia di Gaza.

Shenmin ha denunciato che “le politiche e le pratiche oppressive di Israele” durante questa “prolungata occupazione” dei territori palestinesi “hanno minato e ostacolato il pieno esercizio e la realizzazione del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione”.

Il ministro degli Esteri palestinese Riyad al-Maliki (a destra) all'udienza della Corte internazionale di giustizia sull'occupazione israeliana dei territori palestinesi, tenutasi all'Aia. EFE/EPA/Robin van Lonkhuysen

In questo senso, ha avvertito che “l’uso della forza per occupare e mantenere tale occupazione allo scopo di annettere con la forza il territorio occupato è illegale” secondo il diritto internazionale.

Ha espresso il suo rammarico per il fatto che la questione palestinese “abbia causato sofferenza a molte generazioni per più di mezzo secolo” e ha osservato che “innumerevoli numeri di palestinesi hanno aspettato per tutta la vita, ma non c’è un clima di speranza nei loro sforzi per riconquistare il loro posto”. diritti legittimi.” “Dal popolo palestinese.

La responsabilità delle Nazioni Unite

Ha inoltre considerato che la questione palestinese, che “ha originariamente un mandato della Società delle Nazioni”, va oltre la “portata degli affari bilaterali” tra Palestina e Israele, e ha un “rapporto diretto” con la responsabilità delle Nazioni Unite nei confronti la comunità internazionale. Pace e sicurezza.

Foto fornita dalle Nazioni Unite della sessione plenaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. EFE/Eskindre Debebe/Nazioni Unite

Ha affermato che “le Nazioni Unite hanno una responsabilità permanente nei confronti della questione palestinese” e ha affermato che “la giustizia è attesa da tempo, ma non dovrebbe essere negata”.

La soluzione richiede sforzi congiunti da parte di Israele e Palestina e sforzi congiunti da parte della comunità internazionale. La Cina incoraggia le parti ad accogliere le reciproche preoccupazioni legittime, ad adottare la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, a continuare a negoziare per una soluzione pacifica e a vivere in pace. Ha concluso il suo discorso dicendo: “Due popoli che vivono fianco a fianco in armonia”.