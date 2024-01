La NASA rileva segnali inspiegabili da una galassia lontana – DW – 19/01/2024

Un gruppo di astronomi di una pentola Recentemente è stato scoperto uno strano ed inspiegabile segnale proveniente dall'esterno della nostra galassia È una dichiarazione Agenzia spaziale.

Secondo il rapporto, i ricercatori hanno esaminato i dati raccolti in 13 anni dal telescopio spaziale a raggi gamma Fermi. Gli autori spiegano i loro risultati in A Pubblicazione di lettere della rivista astronomica.

“È una scoperta del tutto fortuita. Abbiamo trovato un cartello “Molto più forte e in una parte del cielo diversa da quella che stavamo cercando”, spiega Alexander Kashlinsky, cosmologo dell'Università del Maryland.

Stavano cercando la luce più antica dell'universo

La scoperta è stata presentata al 243° meeting dell'American Astronomical Society a New Orleans, dove sono stati annunciati altri risultati, come la scoperta di… Strutture sconosciute, anche senza spiegazione.

In effetti, gli scienziati hanno iniziato ad analizzare i loro dati alla ricerca di raggi gamma associati alla luce più antica dell’universo, nota come fondo cosmico a microonde (CMB), che fu rilevata per la prima volta come deboli microonde nel cielo nel 1965.

Ma ciò che in realtà trovarono furono i cosiddetti “dipoli”. Raggi gammaGruppo di due poli elettrici o magnetici di uguale grandezza e segno opposto e molto vicini tra loro.

Allo stesso modo, il segnale di raggi gamma rilevato era in una direzione simile e aveva una grandezza quasi identica a un altro segnale inspiegabile, suggerendo una possibile relazione tra loro.

“Abbiamo trovato un dipolo di raggi gamma, ma il suo picco è nel cielo meridionale, lontano dalla CMB, e le sue dimensioni sono 10 volte più grandi di quanto ci aspetteremmo dal nostro movimento”, ha detto il coautore Chris Schrader, astrofisico della NASA. Università della California, California. L'Università Cattolica d'America a Washington.

“Anche se questo non è quello che stavamo cercando, sospettiamo che possa essere correlato a una proprietà simile registrata nei raggi cosmici ad alta energia”, aggiunge.