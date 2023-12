La nuova filiale CaixaBank a Milano riconosciuta come “Migliore iniziativa bancaria in Italia 2023” dalla Camera di Commercio Italo-Spagna

(Da sinistra a destra) Gianluca Landolina, Presidente della Camera di Commercio Italia-Spagna; Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato; Claudina Farré, Country Manager CaixaBank Italia; e Miguel Fernández-Palacios, Ambasciatore di Spagna in Italia

• CaixaBank, che opera attraverso un ufficio di rappresentanza in Italia da 20 anni, ha iniziato la sua attività come filiale bancaria all’inizio di quest’anno.

• Questi premi si distinguono per i valori delle aziende spagnole in Italia, la loro innovazione e il loro potenziale di sviluppo nel mercato italiano.

CaixaBank è stata insignita del premio “Migliore iniziativa bancaria in Italia nel 2023”, che la Camera Spagna-Italia assegna ogni anno alle migliori aziende del Paese. Giunti quest’anno alla loro diciassettesima edizione, questi premi mirano a riconoscere le aziende spagnole che si distinguono per i loro valori, la loro innovazione e il loro potenziale di crescita nel mercato italiano. .

Il Consiglio di amministrazione della Camera, composto dai dirigenti delle principali aziende spagnole in Italia e di aziende italiane interessate alla Spagna, ha approvato quest’anno l’apertura di una nuova filiale nel paese da parte di CaixaBank, rafforzando così il proprio impegno. per il mercato transalpino e le attività della sua divisione CIB in Europa.

La società ha ricevuto la licenza bancaria in Italia all’inizio del 2023, consentendo al suo team nel paese di gestire i clienti a livello locale e fornire direttamente molti servizi finanziari e bancari a grandi aziende italiane e multinazionali in Italia (Grandi aziende), conti correnti, depositi, finanziamenti a breve e lungo termine, soluzioni di capitale circolante e commercio estero, ecc.

CaixaBank è presente a Milano dal 2000, attraverso un ufficio di rappresentanza che funge da collegamento tra aziende italiane e multinazionali e il gruppo CIB di CaixaBank in Spagna.

L’apertura di questa filiale rappresenta un ulteriore passo nel processo di conversione degli uffici di rappresentanza in Europa in filiali con licenza bancaria, seguendo il caso del Regno Unito nel 2016; Dalla Germania, nel 2017; e Francia nel 2018. CaixaBank ha ora sette filiali operative nel mondo: Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Polonia e Marocco. In questo modo, l’azienda continua a rafforzare il proprio impegno nel business internazionale, come stabilito nel piano strategico 2022-2024.

Presenza internazionale di CaixaBank

La rete internazionale di CaixaBank fornisce supporto ai clienti aziendali dell’azienda che operano all’estero, nonché la copertura di CaixaBank attraverso più di 200 professionisti, quasi 30 punti di presenza e contratti internazionali. Con oltre 1.800 banche corrispondenti. Questa rete rappresenta l’82% del PIL mondiale e il 94% del commercio internazionale in Spagna.

La rete è composta da sette filiali in Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Polonia, Portogallo e Marocco e da 17 uffici di rappresentanza distribuiti nei cinque continenti: Istanbul (Turchia), Pechino, Shanghai e Hong Kong (Cina). , Singapore, Dubai (Emirati Arabi Uniti), Nuova Delhi (India), Il Cairo (Egitto), Algeri (Algeria), Johannesburg (Sudafrica), New York (USA), Santiago del Cile (Cile), Bogotá (Colombia), San Palo (Brasile), Lima (Perù), Sydney (Australia) e Toronto (Canada).

L’istituto finanziario ha anche due filiali bancarie: Banco BPI Portugal, il quarto istituto finanziario più grande del paese per asset, e CaixaBank Wealth Management Luxembourg, dedicata esclusivamente alla gestione patrimoniale in più giurisdizioni.

CaixaBank dispone inoltre di due desk spagnoli in Austria, Erste Bank (Vienna) e messicano Inparsa (Città del Messico) per assistere le aziende clienti in questi mercati.

La Banca Internazionale di CaixaBank è l’unica rete internazionale di banche spagnole certificate da AENOR.