La promozione in Divisione I per il San Luis FC è un traguardo per le donne pioniere del calcio

“Siamo riusciti a definire ciò che abbiamo detto: questo è il progetto più importante per il calcio femminile nel Paese e il premio è raggiungere la prima divisione”. Carlos Castiglione ha descritto quello che faceva il club sanluisesco mesi fa e i risultati hanno confermato quello che ha detto. Il difensore ex campione sudamericano con l’Arsenal ha vissuto tutto il percorso e sa di cosa parla.

Due anni fa è subentrato come nuovo allenatore, prima con l’idea di realizzare il sogno di tante ragazze della provincia e poi con obiettivi più ambiziosi, basati sulla creazione di una struttura solida che non solo desse opportunità, ma portasse anche sviluppo, sogni e successo nel più breve tempo immaginabile. Oggi, la realtà mostra che il giovane club sanluiseño è salito di due categorie negli anni successivi, vincendo 55 partite, pareggiandone sei e perdendone solo una, e dal prossimo anno giocherà in prima divisione al fianco dei club più forti. Si tratta di un progetto rivoluzionario nel quadro della preziosa crescita testimoniata dal calcio femminile nel nostro Paese.

L’idea è nata nel 2019 e il club è stato costituito ufficialmente due anni e mezzo fa, dopo 10 mesi di studio certosino. I risultati furono sorprendenti fin dall’inizio: il San Luis fu promosso in seconda divisione imbattuto, vincendo 27 partite su 32 (5 pareggi), segnando 135 gol contro soli 16 gol. È stato il primo passo. Ma i progressi furiosi non si fermano: vince il titolo di seconda categoria dopo aver vinto 28 incontri su 30. Ha perso solo (2-1) all’ottavo turno contro Sarmiento, a Junin, avversario che ha battuto 1-0 questo fine settimana conquistando titolo e promozione a due giorni dalla fine della stagione. Ha 91 gol fatti e 13 gol contro. Ma dietro questi numeri sconvolgenti c’è una storia che permette di comprendere il successo sportivo di questo nuovo club.

“Quello che sta accadendo a San Luis è una vera rivoluzione per il calcio femminile, almeno nella provincia. La crescita è stata impressionante, inimmaginabile per la sua velocità. Nei risultati e in tutto, davvero. Un vero progetto che ha gettato le basi qualcosa di diverso, qualcosa che possa essere replicato” e la sua sostenibilità”. Melina Salinas è del posto e sa di cosa sta parlando. Nata a Telesrão, 19 anni fa, è stata coinvolta nel progetto fin dall’inizio, dopo gli esordi nel Sarmiento e nella Juventud Oneida. Nello specifico, Juventude ed Estudiantes, i due club puntani della Prima Divisione Federale maschile, non si dedicarono alla promozione del calcio femminile, e la Segreteria dello Sport ha assunto questo ruolo, creando una nuova fondazione per perseguire un progetto superiore.

“Questo è avvenuto con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del calcio femminile nel governatorato, approfittando del fatto che le ragazze che giocavano erano molte, ma non avevano il supporto necessario da parte dei club. A fine 2018 si è lavorato sul è iniziato il progetto e nel 2019, con la creazione della prima Coppa regionale femminile, l’idea era quella di unire le due squadre arrivate alla finale e creare un club che ci rappresentasse a livello nazionale, per ottenere l’effetto contagio e avere squadre che vogliono competere professionalmente. Grazie a questa iniziativa, siamo riusciti a convincere molte ragazze a iscriversi al San Luis Football Club, che non avendo più spazio nell’organizzazione, hanno deciso di fondare altri club. “Oggi ci sono più organizzazioni impegnate a sviluppare il calcio femminile e nella terza edizione della Coppa Provinciale, che partirà a marzo, ci saranno 64 squadre”. spiega Cynthia Ramírez, la ministra dello Sport che da ragazza era una giocatrice di scacchi e ha assunto l’incarico nell’aprile 2018.

Casteglione si è laureato in DT nel 2015 e nel 2019 ha diretto Ituzaingó nella Metro B. Ma dopo la pandemia ha deciso di stabilirsi a San Luis e lì ha ricevuto la chiamata di Augustin Alessio, responsabile del programma di sviluppo sportivo, che conosceva da allora era un giocatore della provincia e gli offrì un’offerta: diventare il capo del programma. progetto. “Ho detto subito di sì perché so quanto lavorano duramente e come riescono a raggiungere ciò che si sono prefissati. Abbiamo iniziato a fare un brainstorming su tutto e abbiamo incontrato le ragazze della Pontana che giocavano a Buenos Aires per vedere quali potevamo riportare nel loro paese d’origine. “Abbiamo riportato con successo molti di loro e abbiamo formato “Una squadra molto competitiva”.ricorda questo ex giocatore che ha goduto di una lunga carriera nella prima divisione argentina.

“È la mia prima esperienza alla guida di un team di ragazze ed è stato tutto così bello, dal guidarle, al capirle, aiutarle e dare loro gli strumenti per migliorare. Hanno storie molto forti, sono state severamente discriminate per aver voluto giocare calcio e realizzare il loro sogno, e qui siamo riusciti a inserirli e ad apprezzarli, e soprattutto a ridurre il divario tra calcio maschile e femminile, che è ancora grande, ma molto più ridotto, almeno qui”.commenta specificando che 15 dei 28 giocatori sono top player e che sette di loro sono titolari della partita contro Sarmiento.

Gli argomenti a sostegno di ciò che dice l’allenatore iniziano con la struttura e la logistica dietro la squadra principale. “Abbiamo due portieri, un assistente di campo, tre attrezzi di scena, un preparatore dei portieri, un videoanalista, un medico, un kinesiologo, un nutrizionista, un coordinatore, uno psicologo dello sport e un addetto stampa. Intorno a loro ci sono tanti professionisti, noi alleniamo nei migliori stadi della provincia, Abbiamo una palestra performante, c’è concentrazione prima della partita, abbigliamento adeguato, tutto per una dieta equilibrata, aggiungiamo GPS per poter controllare e regolare i carichi in allenamento, abbiamo live analisi video, sia in allenamento che in partita… Tutto questo non è normale nella squadra femminile, e per questo dico che è il progetto principale del Paese. “Possiamo prenderci cura molto bene delle ragazze, contenerle”.dettagli.

I risultati sono arrivati ​​fin dalla prima giornata, una vittoria per 6-1 sul Berazategui nel Gruppo C, nell’aprile dello scorso anno, sempre all’Estadio Juan Gilberto Funes. Nel secondo gruppo, la regola è stata mantenuta e sono arrivati ​​12 nuovi giocatori, tra cui tre stranieri, come il portiere messicano Mariana Zarraga, l’ala paraguaiana Maribel Portillo (ex Olympia) e il centrocampista uruguaiano Nicole Lornaga (ex Nacional), che ha segnato il gol. Dalla promozione dello scorso fine settimana. “Cercavamo giocatori professionisti che si adattassero rapidamente. Fortunatamente siamo riusciti a rimanere umili, concentrati e ambiziosi.L’allenatore ha aggiunto che l’anno scorso aveva cercato di formare una squadra forte e veloce perché vedeva che potevano fare la differenza in questo, come è successo. “Fin dal primo giorno ho notato l’ambizione. Sapevamo che sarebbe stato un torneo molto più difficile, con squadre importanti, con anni in questa categoria, ma siamo riusciti a fare molto bene e abbiamo perso solo una partita”.Conclude.

Le ragazze non potrebbero essere più felici.“Descrivo questo progetto come qualcosa con molta visione, impegno e lavoro. Sono scioccato dal fatto che ci sia così tanto impegno per il calcio femminile qui. Mi fa sentire molto a mio agio essere in un posto come questo. È un sogno da vivere e fare ciò che amiamo, giocare a calcio.” Siamo tutti molto felici e grati.”dice Agostina Golino, terzino sinistro 21enne di Mendoza.

“La grande differenza con gli altri team è che loro investono e hanno fiducia nel lavoro, mentre altri no… Da cima a fondo ci sono idee e obiettivi chiari.”Aggiunge Diana Alaniz, capitano della squadra.

“Sapevo poco del calcio argentino, ma il progetto di cui mi hanno parlato mi è piaciuto. Ho deciso di accettare la sfida e quando sono arrivato sono rimasto sorpreso: dalla mentalità del club, dal modo di lavorare e dalla professionalità all’interno del club. .” La struttura e l’alto livello del calcio nel paese. È stato sorprendente per me vedere che abbiamo avuto più sostegno da molti dei migliori club e come hanno fatto ogni passo per raggiungere l’obiettivo.Dice il messicano Zarraga, il portiere della squadra.

La cosa più importante è che il progetto vada oltre la prima squadra. “Non è facile fondare una squadra da zero. Ma fortunatamente, in poco più di due anni, siamo riusciti a mettere insieme tutti i reparti tecnici e abbiamo potuto competere nel locale, riserve, Under 15 e campionati scolastici”, dice Castiglione. Aumentando il numero delle ragazze, cosa che ha incoraggiato molte di loro a giocare.” Ramírez spiega qual è l’obiettivo più profondo. “Evitare di sradicare le ragazze, in modo che non debbano andare così lontano per diventare professionisti e avere qui un’istituzione che li accompagna e li sostiene. Oggi sono tanti i giocatori del Pontana che giocano a Buenos Aires e anche all’estero, perché a quel tempo non c’era nessun club che li includesse. Adesso è il contrario, alcuni sono tornati e altri torneranno in futuro. Inoltre, il progetto cerca di incoraggiare molti club a voler “Seguire questa strada. La missione del progetto è quella di coinvolgere tutte le categorie inferiori della AFC e allo stesso tempo contagiare più club a sviluppare il calcio femminile.”

il futuro? Nonostante lo spostamento delle forze al governo, il progetto andrà avanti, afferma Castiglione, che continuerà a guidare DT. “Rimarrò e dirigerò nella Primera Division. Il progetto continuerà, il club continuerà, anche se ci sarà un cambio di governo perché questa non è una conquista di un partito politico ma della squadra di calcio puntana. Pontanos e Pontanas dovremmo essere orgogliosi di ciò che queste ragazze hanno realizzato”, spiega. Una vera storia. La strada è stata tracciata, devi solo seguirla.