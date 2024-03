La PS5 Pro vuole entrare nel mercato con pura potenza e punta al 4K a 120 FPS e all'8K a 60 FPS, secondo il leak

SA poco a poco compaiono nuove informazioni su PS5 Pro, la versione migliorata della console Prossima generazione Dalla PlayStation. Tanto che stiamo già aspettando la finestra di lancio e le specifiche. Inoltre, le ultime informazioni fornite insidegaming Ci dicono che il nuovo dispositivo di Sony potrebbe aspirare a molto più di quanto pensassimo. Come hanno rivelato, Può raggiungere 120 fps nei giochi 4K e 60 fps nei giochi 8K.

Se ciò fosse vero, sarebbe un salto davvero sorprendente. Ricordiamo poi che la PS5 può raggiungere i 60 FPS solo quando funziona in modalità Performance. Mentre a 1080 in modalità qualità grafica si scende a 30 fotogrammi al secondo. Se questo salto verrà fatto, sarà senza dubbio un passo molto importante nello sviluppo di giochi pensati appositamente per PS5 e/o che potranno sfruttare queste nuove funzionalità.

PlayStation 5 punta alla risoluzione 8K a 120 fotogrammi al secondo nella sua versione Pro

PS5.

La persona in gran parte responsabile di questo miglioramento è il nuovo PSSR che includerà la console., essendo simile alla naturale evoluzione del DLSS attualmente utilizzato sulla console. Ovviamente al momento nulla di tutto ciò è ufficiale, quindi finché non sarà confermato non possiamo fare altro che aspettare. Tuttavia, se combiniamo tutto questo con il resto delle specifiche e dei dati trapelati, la verità è che possiamo guardare ad una vera consolazione.

Tutto detto e fatto, a livello personale, prima di iniziare 8K, Penso che la cosa più importante di tutte sia migliorare le prestazioni 4K della console. Dopotutto, pochissimi utenti dispongono di monitor o display 8K. Anche se si tratta di un miglioramento molto importante, è ben lungi dall'essere incentrato sugli standard, quindi spero davvero che le prestazioni 4K siano ottimali, nonché uno dei punti di forza della console.