La rock star veterana che dice “ci vediamo per sempre” alla sua Ferrari

EIl meraviglioso musicista Christopher Anton Real, noto come Chris Rea-Dillo al tuo 72 anni Con una storia in cui canzoni eleganti brillano nell’orecchio che è diventata Successi in Europa e negli Stati Uniti. Anche se non sei un fan della musica di decenni fa, gran parte di essa potrebbe suonarti familiare semplicemente ascoltandola (On The Beach, Fool…).

Ma oggi non ricordiamo questo britannico con le sue canzoni, ma con la sua passione per le auto che gli ha fatto collezionare per tutta la vita. Qualche Ferrari Che poi venne venduto a condizione che appartenesse ad una star.

Combinazione unica

Il modello che vedete in particolare ha anche delle caratteristiche che lo rendono in qualche modo desiderabile: è stato richiesto dal cantante, cantautore e produttore musicale in qualche modo. Blu Scuro Michaelisato Con interni dentro Pelle cremosa E ci sono i tappetini Colore blu. Inoltre, trattandosi ancora di una prima versione di produzione, arriva Senza airbag E con iniezioni Motronic 2.7. Oltre a questo, lo ha richiesto Cambio manuale (al posto del cambio sequenziale F1 con paddle al volante), rendendola ancora più collezionabile.

Tutto ciò si traduce nell’essere tutt’uno con guida a destra, Ciò rende, secondo gli esperti, Unico tra più di 11.000 unità L’F355 è stato venduto in tutto il mondo Tra il 1994 e il 1999.

Sta per diventare un classico

Non è un caso che sia stata acquistata questa F355 Berlinetta 1995 Ora è in vendita. In realtà questo modello Ha raggiunto il mercato nel 1994 E tra qualche mese lo sarà 30 anniche significa diventare un punto di riferimento per il mondo del collezionismo automobilistico classico Ciò probabilmente indurrà le unità a sperimentare questo modello Leggera ripresa Nel suo prezzo.

L’auto prese questo nome perché conteneva un cubo 3,5 litri Ed esso era Cinque valvole Ogni cilindro ha una tecnologia avanzata, che include anche l’ultraleggero Bielle in titanio. Grazie a questo, Motore V8 da 380 CV a 8250 giri/min (107 CV al litro; Massima forza specifica In un’auto in viaggio) e lasciamo scendere la Ferrari Da 0 a 100 in 4,7 secondi e fino a 296 km/h.

Al di sopra dei suoi concorrenti

Indipendentemente da chi la possieda, per i collezionisti questa è un’auto (la prima sotto il mandato della Ferrari). Luca Cordero di Montezemolo) fu molto importante perché lasciò la 348, che non conquistò mai il cuore della Ferrari. Era ancora un modello Gravemente carente di elettronica (quello che comunemente viene chiamato “ultra analogico”) e l’ultimo dei Le auto Ferrari V8 sono principalmente costruite a mano. Anche allora era considerato leggermente superiore a Honda NSX, Lotus Esprit e Porsche 911Se escludiamo la versione Turbo di quest’ultimo.

Chris Rea Gli è stato assegnato questo compito Inizio 1995 Tramite l’agente britannico Maranello Sales e non ha fatto altro 41.000 km Per quasi tutti questi 29 anni. E ora a te 72 anni (A marzo compirà 73 anni.) Il cantante non sembra avere alcun interesse ad aumentare quel numero. Ecco perché l’ha preso Sport e classici della campanaazienda fondata da ex dipendenti Ferrari per restaurarle da cima a fondo.

Non sappiamo però quanto verrà speso L’F355 sembra nuovo. È tutto in ordine Vendilo Per un prezzo non annunciato; Peccato, perché Chris Rea è anche un pilota amatoriale Che ha partecipato a molte gare di auto d’epoca. Questa Ferrari sarà una Ottimo campione Così un giorno potrò portarlo in pista.