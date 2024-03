L'allenatore nicaraguense ha minimizzato l'importanza del risultato contro il Perù e ha sottolineato i traguardi raggiunti dalla sua squadra

Marco Antonio Figueroa, allenatore della nazionale del Nicaragua, ha minimizzato l'importanza del confronto con il Perù e ha parlato dei suoi punti di forza.

IL Squadra del Perù Giovedì 14 marzo allo Stadio Fedina sosterrà il terzo allenamento per pensare alle amichevoli che lo affronteranno. Nicaragua E Repubblica Dominicana. L'allenatore Jorge Fossati non ha voluto perdere tempo e, anche se non tutti sono stati convocati, ha lavorato con Alexander Callens e con giocatori selezionati dall'Università di Deportes. Il primo obiettivo, infatti, è la sfida contro i nicaraguensi, che si giocherà allo Stadio Alejando Villanueva venerdì 22 marzo. In questo senso, Marco Antonio FigueroaIl Ct della Nazionale Centroamericana ha minimizzato l'importanza di questo confronto e ha sottolineato i punti di forza della sua squadra.

“Sarò soddisfatto se avremo la stessa costanza con cui abbiamo affrontato le altre squadre e se saremo a Lima e difenderemo la maglia della squadra con dignità. È l'unico modo per uscire sereni e felici. Il risultato va alla seconda parte“, furono le sue prime parole in conferenza stampa.

Allo stesso modo, ha salvato lo sviluppo del cast “Pinolero” Recentemente sotto la sua guida. “Dobbiamo dimostrare di crescere e che stiamo facendo grandi passi avanti sul campo, dobbiamo dimostrarlo. La selezione ha molto da migliorare. Eravamo su una strada molto lenta, ma era in salita“, ha sottolineato.

Ora, il 62enne si è preso il tempo per sottolineare i punti di forza della squadra Nazionale del NicaraguaCosì come il punto debole che “due toni” posso trarne beneficio. “Abbiamo giocato grandi partite contro grandi squadre. Io misuro sempre il livello di ogni avversario, ma misuro il livello che abbiamo raggiunto. Il nostro lavoro non è fisico, otteniamo prestazione mentale e calcistica. Faremo in modo che arrivino nel miglior modo possibile ad una partita come quella disputata in Perù per essere al livello richiesto.“, è Don.

Marco Antonio Figueroa è il capitano della nazionale del Nicaragua dal 2012. – Crediti: Nazionale del Nicaragua

IL Nazionale del Nicaragua Non conosceva la sconfitta dalla metà dello scorso anno, quando perse 2-0 in un'amichevole contro il Paraguay. Da allora ha giocato sei partite come parte del CONCACAF Lega delle Nazioni, dove hanno ottenuto cinque vittorie e un pareggio. Il risultato più recente, in particolare, è stato il pareggio senza reti contro la Repubblica Dominicana, rivale del Perù, a marzo.

In questo modo la squadra 'blu e bianco' È arrivata prima nel girone B della CONCACAF Lega B con 16 punti.

E sulla sua partecipazione Qualificazioni 2026Inizierà solo a giugno di quest’anno. La prima partita sarà contro Montserrat (5 giugno) e poi contro il Belize (8 giugno).

Marco Antonio Figueroa Ha pubblicato un elenco di 21 giocatori per le partite amichevoli Nazionale del Nicaragua Affronterà il Perù. Tra questi spicca la presenza di Juan Barrera, che gioca nel club di Managua nel suo Paese ed è il capocannoniere di tutti i tempi del suo Paese con 24 gol.

tiratori: Miguel Rodriguez (SJK Senajoc) e Cesar Salandia (Real Estelí FC).

Difese: Oscar Acevedo (Real Esteli), Marvin Fleetes (Real Esteli), Evert Martinez (Real Esteli), Justing Cano (Derianjen), Juan Luis Pérez (Liga Deportiva Alajuelense).

Centrocampisti: Juan Barrera (Managua), Henry Nino (Real Esteli), Jason Coronel (Derianguin), Harold Medina (Real Esteli), Jonathan Moncada (Derianguin), Junior Arteaga (Derianguin), Jérémie Quaresma (Managua). Matthias Bailly (Sandnes ULF).

Fronti: Weidman Talavera (Real Esteli), Brian Lopez (Puntarenas), Pansy Hernandez (Real Esteli), Anderson Treminio (Real Santa Cruz), Abner Acuña (UNAM Managua), Luis Coronel (Derianguin).