Il nuovo piano per stimolare i consumi e compensare l’impatto della svalutazione ha portato ad un forte calo della debole domanda del peso. Cioè, nessuno vuole avere banconote argentine sul proprio conto o nel proprio portafoglio. Questo è il motivo per cui si rivolgono a obbligazioni, azioni e dollari. Sperano che il nuovo regime di sgravi post-svalutazione, che non è stato approvato dalle PMI e dalle società, porterà ad un aumento dell’inflazione.

Il segnale più chiaro può essere trovato in un rally dei contanti in dollari con liquidazione (CCL) in aumento di 18 dollari (+2,5%) a 780 dollari in contanti spot Senebi – il mercato binario in cui i prezzi non sono pubblicati sullo schermo o hanno restrizioni – e chiuso a 795 dollari in 48 ore.ora. CCL è noto come il “dollaro volante” e ha superato di gran lunga il prezzo “blu”. L’eurodeputato del dollaro a Senebi ha seguito l’esempio, salendo di 18 dollari a 735 dollari.

Nel mercato organizzato, la banca centrale è intervenuta quando il tasso di cambio è salito oltre il 2%. La comparsa della moneta centrale ha fatto scendere il rally a 2,98$ (+0,4%) a 667,95$. Hanno invece lasciato che il CCL aumentasse di 17,14 dollari (+2,2%) a 787,38 dollari. Il dollaro blu è salito di 8 dollari a 738 dollari.

E le scene di questi aumenti sono apparse nel comportamento delle obbligazioni AL30D utilizzate per intervenire sul dollaro. La manipolazione dei prezzi lo ha reso uno dei maggiori investimenti del mese. È aumentato del 3,5% in pesos e ha guadagnato il 48% nel mese. È che la Banca Centrale lo vende in pesos e lo riacquista e lo paga in dollari per calmare le insurrezioni del Parlamento Europeo, e questo ne cambia il prezzo.

Quanto al resto dei titoli di debito, hanno ottenuto rialzi moderati perché sono meno liquidi, il che significa che impiegano più tempo a ottenere contanti quando vogliono venderli. Per questo motivo il rischio paese è diminuito di sole 9 unità e si è attestato a 2.041 punti base.

Le obbligazioni hanno favorito la convinzione degli investitori che il prossimo presidente sarebbe stato favorevole al mercato e non avrebbe cercato di ripagare il debito. È per questo motivo che l’euforia ha raggiunto i confini provinciali. Anidride carbonica emessa da Cordoba dollaro duro (banconota da un dollaro) e paga un interesse del 7,25%, e aumenta del 2,50%. Il tasso di rendimento è del 40,6%. Molto richieste sono state anche le obbligazioni della provincia di Buenos Aires e di Mendoza, così come le obbligazioni societarie.

L’impatto maggiore delle misure annunciate da Sergio Massa si è verificato sul mercato dei futures. Secondo il rapporto quotidiano della società di consulenza F2 Andres Ricchini, le misure annunciate nel fine settimana per stimolare i consumi sono state soddisfatte da “un mercato che cerca di proteggersi da un ulteriore deterioramento dei conti finanziari a scapito di ulteriori liquidazioni”. I maggiori rischi connessi alle misure annunciate sono associati ad aggiustamenti al rialzo e aumenti dei tassi impliciti fino al 656% annuo a partire da dicembre 2018. Tutte le posizioni da novembre in poi hanno registrato nuovi tassi massimi, una vera espressione delle preoccupazioni del mercato verso la fine del il periodo proposto di tasso di cambio fisso Primo turno presidenziale.

Da notare che il dollaro ha chiuso a 692 dollari a fine dicembre, e questo significa che il mercato scommette su un calo del 290% entro il 2023. Questa percentuale è un record nel mercato dei futures e sfiora il 300%.

Altro dato, non così semplice, è che per la prima volta la posizione dei futures supera i 1000 USD e corrisponde a luglio 2024 a 1005 USD. TV24, bonus dollaro collegato (rettificato per la svalutazione), ha continuato a salire. È aumentato del 2,31% e ha un tasso di rendimento negativo del 16,46% perché viene scambiato sopra la media al 110,50% del suo valore.

Le misure hanno ricevuto il peso anche degli investitori. L’attività è cresciuta a 13,908 milioni di dollari e le banche sono state responsabili dell’aumento dell’S&P Merval, il principale indice azionario, del 5,44% in pesos e del 3,2% in dollari. Supervielle, Macro e Galizia crescono di oltre l’11%.

I cedri – certificati di proprietà di azioni argentine quotate alla Borsa di New York – hanno raggiunto un volume record di 31,101 milioni di dollari, perché servivano da copertura contro il deprezzamento valutario. Questi certificati vengono acquistati in pesos in dollari CCL, che è il prezzo che è aumentato di più sulla ruota. Le banche hanno dominato la scena. Supervielle cresce del 9,2%, seguita da Telecom (8%), Galizia (+7,7%) e Macro (7,3%).

L’euforia porta ansia mentre la storia continua oggi. Il forte aumento del tasso di cambio del dollaro indica che c’è un deflusso di dollari, e lo spostamento verso obbligazioni e azioni mostra la necessità di non rimanere nella valuta locale. La sensazione che l’inflazione aumenterà più di quanto previsto dai consulenti a partire da venerdì ha invaso il mercato. Ad esempio, basterebbe il double bond al 2,33% con scadenza a settembre, che da venerdì è cresciuto solo del 6% ad agosto. Questo titolo copre contro l’inflazione e il deprezzamento valutario.

