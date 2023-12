Sono questi i nuovi ed esclusivi prodotti firmati Dani Garcia in collaborazione con Carrefour

Frollini al limone, roscon ai frutti rossi, torrone, hamburger e salse sono alcuni dei prodotti che compongono il piatto. Catalogo dei nuovi prodotti Che lo chef di Malaga Dani Garcia ha appena lanciato in collaborazione con il marchio Carrefour.

Il lancio di questa nuova collezione fa parte dell’accordo di collaborazione concluso dallo Chef Ambassador del marchio Carrefour con l’obiettivo di “Consegniamo cucine della massima qualità ai migliori prezzi a tutte le case.” Lo afferma la società in un comunicato. I prodotti possono ora essere trovati nei supermercati e ipermercati Carrefour, nonché nei loro negozi pagina web.

Carrefour e Danny Garcia hanno puntato su questa iniziativa Produttori dell’Andalusia, della Galizia, dell’Estremadura o di Madrid Chi ha effettivamente prodotto prodotti per la società di distribuzione. Ora lavorano tutti insieme a Dani García per poter fornire ai clienti prodotti realizzati secondo le specifiche e le ricette dello chef.

La nuova gamma di prodotti di Dani Garcia per Carrefour



Danny Garcia ritorna per Natale. Lo potete trovare negli sportelli Carrefour sotto forma di ricetta, ovviamente. Collabora con uno scopo Avvicina la cucina a te con la massima qualità e i migliori prezziCome accaduto nelle precedenti occasioni e ora ritorna in tutte le case in occasione del Natale con delle novità. “Condivido con Carrefour la cura con cui lavorano sui dettagli, la passione per l’innovazione, l’ascolto e la vicinanza ai clienti”, ha detto il malagagno riferendosi alla sua fruttuosa unione con il marchio.

Carrefour ha evidenziato questo grazie Questa collaborazione può offrire “piatti innovativi con ricette convenienti”. Ha detto che, ad esempio, si può trovare un pollo ruspante ripieno di foie gras, mele cotogne e vino dolce a 3 euro a persona; Tacchino arrosto con albicocche, datteri e prosciutto iberico, Pronti da scaldare e servire a 5 euro a persona Oppure il famoso hamburger Dani Garcia al prezzo approssimativo di 3 euro a persona.

Riferimenti natalizi come la vaniglia imperiale e il torrone salato completano la collezione; torrone croccante con wafer, riso e quinoa reale; Mini mantecada al limone con wafer o roscon doppia panna ai frutti rossi.

“È un progetto che mi interessa particolarmente. Con esso ho potuto esprimere la mia passione per la cucina con prodotti locali e la possibilità che queste creazioni raggiungano il maggior numero di case”, ha affermato Dani Garcia.

Da parte sua, il direttore commerciale di Carrefour Spagna, Jorge Ybarra Loring, ha confermato che con questa collaborazione sono riusciti a raggiungere “Una gamma di prodotti innovativi e di alta qualità a prezzi convenienti”.