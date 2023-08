Le inondazioni e l’aumento del dollaro non cambiano il corso dei tassi di interesse in Cile, ma…

Bloomberg – Il percorso della politica monetaria in Cile Rimarrà sostanzialmente invariato Il vicepresidente della banca centrale ha affermato in un’intervista che nonostante la recente debolezza del peso e il potenziale impatto sui prezzi delle recenti inondazioni.

L’allentamento monetario in Cile, insieme ai segnali di debolezza economica in Cina e all’atteggiamento aggressivo della Federal Reserve, hanno pesato sulla valuta. Lo ha affermato Pablo Garcia del Simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole. Tuttavia, ha aggiunto, non c’è stato alcun evento abbastanza grande da far fallire il piano delle autorità di tagliare i tassi di interesse al 7,75-8% entro la fine dell’anno.

“Finora, le notizie che abbiamo, sia sulla scena internazionale che sui dati nazionali, sull’inflazione e sui cambiamenti dei tassi di cambio, non riflettono uno scenario significativamente diverso da quello che avevamo in mente quando abbiamo iniziato i tagli a luglio”, ha affermato. disse. Garcia, 53 anni. La prossima decisione sul tasso di interesse sarà il 5 settembre.

Il Cile sta guidando i tagli dei tassi di interesse in America Latina in un momento in cui la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea stanno ancora valutando la possibilità di aumentare i tassi di interesse. A luglio la banca centrale ha tagliato il tasso di interesse di 100 punti base e il mercato sconta ulteriori tagli di almeno 5 punti percentuali l’anno prossimo. Tuttavia, alcuni analisti avvertono che fattori come la debolezza del peso potrebbero ostacolare un rallentamento dell’inflazione verso l’obiettivo del 3%.

Il peso è sceso di oltre l’8% rispetto al dollaro tra l’inizio di luglio e la settimana scorsa, prima che il Ministero delle Finanze annunciasse un aumento delle vendite di dollari. Una valuta più debole alimenta le pressioni inflazionistiche rendendo le importazioni più costose, e il Cile è particolarmente vulnerabile poiché deve importare quasi tutto il carburante che consuma.

La Banca Centrale è inoltre in procinto di aumentare le proprie riserve internazionali del 25%.Attraverso l’acquisto di 10.000 milioni di dollari USA.

Garcia ha affermato che l’accumulo di riserve è una “misura strutturale” che cerca di creare “un ulteriore livello di sicurezza nelle nostre riserve di liquidità che è molto utile in caso di shock”. “È opportuno continuare questo processo.”

Inondazioni

Le forti piogge della scorsa settimana hanno colpito duramente il cuore agricolo del paese. Il presidente Gabriel Boric ha dichiarato lo stato di calamità in diverse parti del Paese.

Garcia ha affermato che la banca centrale sta monitorando l’impatto delle inondazioni sui prezzi dei prodotti alimentari, anche se qualsiasi pressione inflazionistica sarà probabilmente temporanea.

Ha aggiunto che le piogge “potrebbero avere un effetto sull’inflazione a breve termine, ma è improbabile che abbiano un effetto più duraturo sul processo di riduzione dell’inflazione, il che potrebbe significare un cambiamento nella strategia politica”.

L’indice dei prezzi al consumo del Cile tende a circa il 3% annuo | La Banca Centrale del Cile ha avviato il processo di abbassamento dei tassi di interesse

E dopo aver raggiunto oltre il 14% l’anno scorso, l’inflazione è scesa bruscamente al 6,5% il mese scorso. Tuttavia, la misura dei prezzi core è gradualmente rallentata fino all’8,5%.

Garcia, economista formatosi al MIT, è nel consiglio di amministrazione della banca dal 2014. A giugno era una delle voci dissenzienti a favore del taglio dei tassi di interesse, mentre la maggioranza ha votato per mantenerli all’11,25%. il suo livello più alto in più di due decenni.

Prima di diventare membro del Consiglio di amministrazione, Garcia è stato Direttore esecutivo del Cono Sud presso il Fondo monetario internazionale. Ha ricoperto anche altri incarichi presso la Banca Centrale, come Direttore della Ricerca.

Maggiori informazioni su Bloomberg.com