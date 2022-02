Le prime immagini e informazioni sul tanto atteso nuovo telefono Xiaomi 12 Lite

Stiamo ancora aspettando che Xiaomi introduca il nuovo nel nostro mercato Xiaomi 12 E il Xiaomi 12 Pro che ci siamo potuti incontrare solo pochi mesi fa in Cina e che ci aspettavamo di vederli molto presto, ma tra l’hype, il tanto atteso midrange si è insinuato in Xiaomi 12 LiteE il Per i quali abbiamo già le prime immagini e le specifiche trapelate.

Grazie a Xiaomi Per la prima volta abbiamo potuto vedere questa versione Lite di Xiaomi 12, che punta ad essere un bestseller nel mercato dei telefoni Android Mantenere un design molto simile al fratello maggiore e con hardware da considerare.

Pannello OLED a 120 Hz, processore Qualcomm, design accattivante

Come possiamo vedere nelle foto congiunte, è notevole che il design di questa stazione sia praticamente identico a quello dei suoi fratelli, anche se sì, Le sue dimensioni sono leggermente più grandi dello Xiaomi 12 in termini di lunghezza del dispositivo.

In effetti, questo fa crescere il dipinto che questa squadra raccoglie 6,55 pollici, ma conserva ancora la tecnologia OLEDRisoluzione Full HD+, refresh rate fino a 120Hz con supporto FOD.

Dove troveremo che la sua interruzione principale sarà nel processore, perché in questo caso avremo un file Snapdragon 778G+ Oppure un chipset Qualcomm Snapdragon 7xx più potente di quest’ultimo, così come la configurazione della fotocamera che avrà Il sensore principale Samsung ISOCELL GW3 da 64 MP è di qualità inferiore rispetto ai suoi sensori fratelli.

La cosa più sorprendente è che questo team installerà praticamente lo stesso hardware che abbiamo visto in quello già introdotto. Xiaomi civicoper questa ragione Potrebbe essere una riprogettazione di quest’ultimo Anche se sì con Interfaccia MIUI 13 E il Android 12 ascellare.

fonte | Xiaomi