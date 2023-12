Le strade di Roma sono piene di ostacoli

Roma (EFE).- Nonostante sia una delle città più visitate al mondo, Roma è “intrappolata da barriere architettoniche” che la rendono un luogo “invivibile” per le persone a mobilità ridotta, spiega Lorenzo Torto. L’Italia al Parlamento Europeo.

Dall’unicità delle maioliche cittadine, ai famosi “San Pietrini”, all’enorme quantità di opere, la maggior parte delle quali realizzate durante il Giubileo che si celebrerà nel 2025, le strade di Roma diventeranno una vera e propria “via crucis” per la gente. con difetti.

Torto è un attivista di 35 anni, su una sedia a rotelle dalla nascita. Sempre spinto dalla mamma Maria, sottolinea che la città e l’Italia in generale sono luoghi “poco solidali” per persone come lui.

Torto insiste che “a Roma è impossibile muoversi autonomamente su una sedia a rotelle” e ritiene “inaccettabile che un Paese come l’Italia abbia barriere architettoniche nel 2023”.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), più di 3 milioni, pari al 5,2% della popolazione italiana, soffrono di qualche forma di disabilità che impedisce loro di svolgere normalmente la vita quotidiana.

Una “barriera culturale”

L’orografia della città di Roma è particolarmente particolare. Numerosi monumenti, i materiali con cui sono realizzate le strade e i marciapiedi, riflettono la principale difficoltà per le persone che si muovono su sedia a rotelle.

Questa difficoltà tocca tutti gli ambiti della loro vita, dall’accesso al lavoro, alla creazione di una famiglia o alla vita sociale, e diventa una “barriera culturale”.

Le famiglie sopportano il “onere” di spostarli ovunque, il che di solito complica la loro integrazione nel mercato del lavoro. Molti sono disabili”, lamenta.

L’attuale legge di bilancio 2023 del governo, guidato da Georgia Meloni, prevede un aumento dei sussidi per le persone a mobilità ridotta, ma, secondo Dordo, “continuano ad essere insufficienti per le famiglie”.

Questo giovane ha fatto della sua difficoltà un volano per promuovere la lotta per l’abbattimento delle barriere architettoniche in Italia, che lo ha portato a Bruxelles. Lì, in ottobre, è comparso in una commissione del Parlamento europeo dove ha esortato il governo italiano a “rispettare” le condizioni della direttiva 882/2019 dell’Unione europea (UE), che parla di “accesso universale per tutti i cittadini”. “

L’Italia “non ha fatto nulla” per rendere le sue città più accessibili e “rischia l’apertura di un fascicolo disciplinare” da parte dell’Ue, sostiene l’attivista.

“Ci troviamo di fronte a uno Stato membro che ha dimenticato le proprie responsabilità perché far parte dell’Ue significa abbracciare valori fondamentali”, spiega.

Il ruolo delle città in questa questione non è facile: il Comune di Roma insiste che sta “lavorando duramente per rendere la capitale italiana pienamente accessibile”.

“Certo, l’obiettivo è più complesso in una città monumentale come Roma che in molte città moderne”, dice a EFE l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patane.

Secondo Patanè “tutte le nuove progettazioni basate sulle opere previste per il Giubileo non presentano barriere architettoniche e sono caratterizzate da un accesso favorevole per tutti gli utenti”.

Attualmente il Comune sta lavorando, tra le altre misure, a un piano per rinnovare gli ascensori nelle stazioni della metropolitana e ha implementato un “servizio aggiuntivo” per garantire il trasporto al lavoro o le visite mediche già utilizzato dai 2mila cittadini della capitale. Secondo le associazioni locali le persone disabili sono 200.000.

“Cambia il tuo umore”

Nonostante il numero di variabili che incidono sulla possibilità che una città possa essere più accessibile alle persone con disabilità, Torto afferma che il cambiamento deve iniziare “nella comunità”.

“Dobbiamo cambiare la mentalità. Dobbiamo essere audaci e determinati nel dire che questa situazione non può continuare”, dice.

Il ruolo della comunità è importante per governi e consigli comunali, Lorenzo dice che il ‘condono pubblico’ “non ha piena responsabilità” e lavora per creare “un vero cambiamento”.

“Non puoi continuare così quando non puoi vivere una vita sociale a causa delle restrizioni Vastu”, conclude.