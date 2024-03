PUCV ospita in Italia una mostra che ricorda il rapporto bicentenario tra il Cile e il Vaticano – Festival della Radio

Con una cerimonia solenne e storica, l'inaugurazione della mostra ha avuto luogo a Roma, in Italia. “Il cammino verso il Giubileo: due secoli di rapporti tra la Santa Sede e il Cile”.Un evento che si è svolto nell'Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana alla presenza delle due autorità statali.

Una joint venture creata dalla Pontificia Università Cattolica di Valparaiso e dall'Ambasciata del Cile presso la Santa Sede. La mostra è ospitata dalla Scuola di Architettura e Design (EAD) dell'Università e dall'Istituto di Storia.

Aperta fino al 22 marzo, la mostra è situata nell'aula centrale dell'Università Gregoriana ed è composta da volumi sospesi che illustrano la vita amministrativa della Chiesa cattolica, momenti chiave del dialogo tra la Santa Sede e il Cile. , e fornisce modelli tridimensionali di chiese rappresentative, inserite in una vasta geografia nazionale dall'Oceano Pacifico alle Ande.

Il rettore della PUCV, Nelson Vasquez, Ha partecipato alla funzione inaugurale sottolineando l'importante ruolo rivestito dalla mostra in vista del centenario dell'Ateneo. In questa occasione, ha sottolineato l'importanza di condividere il patrimonio culturale ed educativo del Cile con un pubblico internazionale nell'iconica città di Roma.

“La nostra visione strategica a lungo termine mira a enfatizzare le relazioni internazionali dell'università. Attraverso questo, possiamo affrontare le sfide che dobbiamo affrontare come istituzione nel contesto dello sviluppo dell'istruzione superiore globale. PUCV ha una grande tradizione nel promuovere lo scambio di conoscenze internazionali studenti. “Questa mostra è senza dubbio un chiaro esempio di lavoro collaborativo tra docenti e studenti.” Preciso.

accadere

La pianificazione della mostra è iniziata un anno fa con una collaborazione di studenti di design guidati dagli accademici EAD Silvia Arriagata e Marcelo Araya, che si sono recati in Italia per realizzare l'assemblaggio. “La mostra si è svolta in collaborazione con il sostegno dell'Istituto Storico, che ci ha fornito preziosi documenti e dati storici. La cosa più interessante dell'insieme è la sua forma a pendolo. L'opera ha un chiaro senso poetico, dove mettiamo in discussione la norma. “Si vede dal Mar del Cile, il suo esterno da nord a sud. Si vede l'espansione.”, L'insegnante ha spiegato.

Da parte sua, il Direttore dell'Istituto di Storia, Ricardo Iglesiaslo ha espresso “Un lavoro eccezionale e innovativo che contribuisce in diversi ambiti alle relazioni tra lo Stato del Cile e la Santa Sede. Ciò che rende speciale questa mostra è che è condotta da due unità accademiche che sono molto importanti per la PUCV e ne costituiscono l'essenza del mondo universitario. I nostri corsi collaborano con altri e puntano fortemente all'interdisciplinarietà. Questa ne è la prova.”

Intervenendo nell'occasione, Robert Prevost, Presidente del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, ha affermato che la PUCV ha un'idea meravigliosa per riconoscere il ricco patrimonio artistico e architettonico portato direttamente dal continente. “È importante riconoscere i diversi aspetti della cultura in ciascuno dei paesi dell'America Latina, dove si è dato un grande contributo attraverso l'evangelizzazione. La Dichiarazione di Fede e il rapporto tra fede e cultura nelle Americhe comprendono l'arte, la pittura, la musica e altri aspetti sviluppati dalla presenza della Chiesa cattolica nel continente.Egli ha detto.

Il professor Roberto Regoli, direttore del Dipartimento di Storia della Chiesa dell'Università Gregoriana, ha sottolineato l'importanza della mostra come testimonianza concreta dei legami spirituali e culturali che legano la Santa Sede al nostro Paese.

Collegamenti tra Cile e Santa Sede

Sua Santità Patricia Araya, Ambasciatrice del Cile, ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di collaborare a questo progetto unico che rafforzerà i legami tra i due Paesi e metterà in luce l'importante ruolo della Chiesa cattolica nella storia e nella società del Cile. “Si tratta di un lavoro che dura da mesi, che stiamo coordinando con la PUCV, e che ha interesse a mettere in luce le relazioni bilaterali tra Cile e Santa Sede negli ultimi 200 anni. “La mostra cerca di avvicinarci come nazione e di offrire rifugio nel 2025, il prossimo Giubileo celebrato dalla Chiesa cattolica”.Ha aggiunto.

Alla cerimonia di apertura erano presenti Ennio Vivaldi, Ambasciatore del Cile in Italia, funzionari universitari di entrambe le istituzioni, accademici e studenti.