Bonucci resta in Italia con l'intenzione di non tornare mai più in Germania. Ha attraversato Viterbo, vestito a Natale come l'intera Città dei Papi, prima di salire in montagna per visitare i suoi parenti più stretti nel suo Planoscarano, il quartiere medievale dove è nato e cresciuto. Ha un forte desiderio di chiudere e lasciare la sua fallita avventura in Germania per essere più vicino alla moglie e ai figli, rimasti a Torino in questi mesi difficili dell'esperienza tedesca.

I contatti durano più di una settimana, Diego Pinto Lavora con determinazione Corriere dello Sport. L'ex Juve è un acquisto low cost e facilmente reperibile in questa fase di super emergenza piccolo Più ferie e assenze N'Tika Per la Coppa d'Africa. Lui lo sa meglio FotiÈ stato colmato con lo staff tecnico Mourinho, che tendevano ad accogliere favorevolmente il suo arrivo. Dallo spogliatoio è uscito un consenso famoso: gli azzurri del gruppo ma Dybala, che con Bonuzzi mantiene un ottimo rapporto fin dai tempi della Juventus.

I giallorossi dovranno versare sul conto del 36enne circa 1 milione, avendo concordato una sorta di buonuscita, rispetto ai circa 3 milioni di giugno dell'estate scorsa. Date le difficoltà nel raggiungere Theate, Quivier, Solat e Lenglet, i pensieri di Bonucci sono ora concentrati solo sulla Roma, a stretto contatto con il seguito del difensore.