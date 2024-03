L'esercito siriano condanna gli attacchi israeliani in diverse regioni della Siria

BEIRUT (AP) – Domenica Israele ha lanciato diversi attacchi aerei in diverse parti della Siria meridionale, ferendo un soldato, hanno riferito i media statali siriani.

L'agenzia di stampa siriana SANA, citando un ufficiale dell'esercito anonimo, ha affermato che le difese aeree hanno abbattuto alcuni missili lanciati dalla direzione delle alture di Golan occupate da Israele intorno alle 00:42 ora locale. La dichiarazione aggiunge che gli attacchi hanno causato “perdite materiali” e ferito un soldato.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede nel Regno Unito, che monitora la guerra dell’opposizione, ha affermato che gli attacchi israeliani hanno distrutto anche due siti militari sui monti Qalamoun a nord-est di Damasco, un’area dove le milizie Hezbollah svolgono operazioni. L'Osservatorio ha affermato che uno degli obiettivi era un carico di armi.

L'Osservatorio ha osservato che gli attacchi costituiscono la 24esima volta che Israele attacca le aree interne della Siria dall'inizio del 2024. Negli attacchi sono rimasti uccisi 43 combattenti di vari gruppi – tra cui Hezbollah e i paramilitari della Guardia rivoluzionaria iraniana – oltre a 9 civili. . .

Le autorità israeliane non hanno ancora commentato gli eventi. Israele lancia spesso attacchi contro obiettivi legati all’Iran in Siria, ma raramente li riconosce. Gli attacchi si sono intensificati negli ultimi cinque mesi nel contesto della guerra a Gaza e degli scontri in corso tra Hezbollah e le forze israeliane al confine tra Libano e Israele.

La settimana scorsa, l’esercito israeliano ha affermato di aver effettuato 4.500 raid contro obiettivi di Hezbollah negli ultimi cinque mesi, la maggior parte dei quali è avvenuta in Libano, mentre un piccolo numero è avvenuto in Siria.

L'esercito ha dichiarato in un comunicato che “non consentirà alcun tentativo di azione che possa portare al consolidamento di Hezbollah sul fronte siriano”.