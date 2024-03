L'Esneca Fraga ha perso in Italia e aveva bisogno di rimontare a El Sodet (3-2).

Esneca Fraga è stata sconfitta sabato in Italia e dovrà tornare a casa al Padiglione El Sodet, Se vuoi qualificarti per la “Final Four” dei Campioni di hockey su pista femminile. Le navi da guerra persero Rullo 3-2 sul Campo Matera Quando già sembrava che il pareggio sarebbe stato un buon vantaggio in questa gara d'andata dei quarti di finale della competizione continentale, i locali hanno vinto con un gol a dieci minuti dalla fine.

Lo staff tecnico di Jordi Captevila ha superato quelle crisi Sotto due volte sul tabellone. Il Roller Matera, città del sud del Paese, passa in vantaggio a metà del primo periodo con un gol di Maniro. Esneca ha risposto rapidamente e Adriana Soto ha pareggiato un minuto prima dell'intervallo (1-1).

Successivamente le azzurre riprendono l'iniziativa e un minuto dopo Joanna Cicotta pareggia il punteggio sul 2-2, un risultato di grande valore. Purtroppo il gol di Maneiro nel 3-2 finale ha costretto i Fragatinas a rientrare a El Sodet sabato 6 aprile alle 19.30. Se ti qualifichi per la fase finale, si svolgerà il 27 e 28 aprile in una sede da decidere. E se Esneca riuscisse a superare i quarti di finale potrebbe esserci il pienone di squadre spagnole.