L'Etna in Italia emette anelli di fumo

Foto: ABC

L'Etna, il vulcano più attivo d'Europa, ha emesso venerdì numerosi anelli di fumo dal suo cratere, un fenomeno “straordinario” che è stato possibile osservare dalle vicinanze del vulcano e della città siciliana di Catania.

L'Etna in Italia, uno dei vulcani più attivi d'Europa, venerdì ha creato uno spettacolo spettacolare eruttando diversi anelli di fumo dal suo cratere, attirando l'attenzione di scienziati e curiosi.

Questi anelli di fumo si formano quando un vulcano rilascia gas ad alta velocità attraverso uno stretto tubo cilindrico, spiega Boris Behnke, scienziato del Laboratorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OE). Un fumatore.

Vedi anche | 6 morti e molti feriti nell'attacco aereo russo sulla città di Kharkiv

Tutto il giorno, osservarono “innumerevoli” Gli anelli emanati dal cratere sud-orientale dell'Etna, sebbene presenti in altri vulcani del mondo, ad un certo punto erano più comuni sull'Etna a causa della sua morfologia specifica.

Behnke ha sottolineato che quanto accaduto venerdì è stato particolarmente significativo perché il vulcano ha rilasciato migliaia e migliaia di anelli in una serie di eruzioni, cosa insolita anche per l'Etna, nota per la sua attività vulcanica.

L'evento è stato innescato il 2 aprile dopo l'apertura di un piccolo camino sulla sommità del vulcano, attraverso il quale si accumula il magma e, quando erutta, queste esplosioni di gas vengono gettate nell'atmosfera.

L'Etna è uno dei vulcani più grandi d'Europa con un'altitudine di 3.320 metri sul livello del mare (misurata nel 2019) e rimane uno dei più attivi al mondo, con frequenti eruzioni che affascinano sia scienziati che turisti.

Risorsa: 20 minuti