“Libertà economica” per l’arretratezza (+foto)

JuanJ. Paz-y-Mino Cepeda*, collaboratore di Prensa Latina

Hayek era un anticomunista radicale e sostenitore del governo limitato, e queste idee guidarono la promozione dell’SRP, così come il suo acceso dibattito con J. M. Keynes. Quindi, per Mps, “i valori fondamentali della civiltà sono in pericolo”, anche a causa “della crescita di una visione della storia che nega ogni norma morale assoluta e della crescita di teorie che mettono in discussione l’adeguatezza della norma di legge.” In sostanza, “attraverso il declino della fiducia nella proprietà privata e nel mercato competitivo”, senza il quale “è difficile immaginare una società in cui la libertà possa essere effettivamente mantenuta”.

Fin dalla sua nascita, si dichiarò un “movimento ideologico”, libero da faziosità o credenze tradizionali, semplicemente “per facilitare uno scambio di opinioni tra menti ispirate da certi ideali e concetti ampi” e contribuire così “alla preservazione e al miglioramento di un società libera”. Egli indicò sei temi fondamentali da seguire: essi conclusero che gli attacchi alla “libertà” provenivano da false teorie (in breve, il “socialismo”) e si impegnarono a vincere la “battaglia intellettuale per le idee” (https://tinyurl.com/cnfj98r9). Nacque così il primo think tank internazionale, cresciuto negli anni successivi.

L’APA, i cui membri includono quasi una dozzina di vincitori del Premio Alfred Nobel (non esiste un “Premio Nobel” in economia) come lo stesso Hayek (1974) e Milton Friedman (1976), tiene riunioni regolari, tra cui alti funzionari governativi, giornalisti , giuristi ed esperti Economisti e finanzieri da tutto il mondo.

Va notato che è in questo potente parlamento che nascono le idee guida del “mondo occidentale libero”, intese soprattutto a due livelli: la democrazia liberale (anche Michael Polanyi e Karl Popper furono tra i fondatori) e economia. Libero mercato, basato sulla proprietà privata. Sebbene ogni “ortodossia” sia esclusa fin dall’inizio, non c’è modo di nascondere il fatto che varie forme di questo pensiero “liberale” alla fine abbracciano l’ideologia economica neoliberista.

Hayek e Friedman, a cui bisogna aggiungere Ludwig von Mises (1881-1973), uno dei suoi fondatori, ne furono gli esponenti più famosi, e in America Latina sono considerati i padri del neoliberismo nella regione e i paladini teorici del “’ liberali o “anarcocapitalisti”, come affermano in Argentina.” Il candidato presidenziale Javier Miley o il think tank “Ecuador Libre” (www.ecuadorlibre.org), legato alla Rete Atlas, una nota rete con sede negli Stati Uniti Stati. Paesi che sponsorizzano, incoraggiano e finanziano le ONG ultraconservatrici. È impossibile dimenticare che i “Chicago Boys”, i seguaci di Friedman, consigliarono il dittatore Augusto Pinochet, e che lo stesso Friedman fu accolto calorosamente in Cile nel 1975.

Nel MPS, coloro che teorizzano e analizzano l’economia si concentrano sui grandi paesi capitalisti e solo in modo sussidiario o inesistente sull’America Latina, di cui solitamente non sono consapevoli, come possiamo vedere nel loro lavoro. Ma questi metodi sono accettati da una serie di aderenti nella regione e, inoltre, sostengono le politiche neoliberiste che continuano a provocare il più grave caos sociale in vari paesi, per mano di governi assolutamente imprenditoriali, sostenuti dalle tipiche borghesie. in fase di sviluppo.

Nel tentativo di imitare il modello di partito del Parlamento europeo, ma esclusivamente dalla sfera politica, la Fondazione Disenso, affiliata al partito di estrema destra Vox in Spagna, nel 2020 ha lanciato la “Carta di Madrid”, il documento fondatore del “Forum di Madrid”. “(https://foromadrid.org) a cui si sono uniti politici latinoamericani della stessa linea. In linea con questo quadro, una serie di presidenti “iberoamericani” ed ex capi di Stato e di governo (compresa la Spagna) quest’anno (2023), insieme ad altri politici, hanno formato il “Gruppo per la Libertà e la Democrazia” (GLD). : https://grupolibertadydemocracia.org). Sono tutti definiti come i diritti più reazionari dell’America Latina e molti di questi governanti sono la causa diretta delle disgrazie sociali che lasciano dietro di sé nei paesi in questione, come Ivan Duque, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Jeanine Anez o il Ecuadoriani. Il banchiere Guillermo Lasso, membri del gruppo di cui fa parte anche Osvaldo Hurtado, l’ex presidente ecuadoriano, la cui svolta intellettuale ricorda quella dello scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, che tra l’altro è un noto membro del Movimento Socialista Parlamentare.

L’obiettivo esplicito del partito è quello di opporsi a ogni governo di sinistra e “populista” e di opporsi al Forum di San Paolo e al Gruppo di Puebla, sotto lo slogan di “libertà”, “democrazia” e “sviluppo”. Lo Stato di diritto”, lo capiscono a modo loro. Basta provarlo subendo gli interventi verbali durante il loro secondo incontro tenutosi nel settembre (2023) a Buenos Aires (https://tinyurl.com/2a8f3heb). È quindi comprensibile che sia la Fondazione Decenso che il Forum di Madrid sostengano Javier Miley per la presidenza dell’Argentina (https://tinyurl.com/mr3dpk26), e anche il Gruppo Libertad si congratula per la vittoria di Maria Corina Machado alle elezioni primarie venezuelane (https://tinyurl.com/26p6uuwa(E anche “con entusiasmo” per Daniel Noboa, il presidente eletto dell’Ecuador)https://tinyurl.com/3j9f9exx).

Come è chiaro, l’estrema destra in America Latina si sta conformando agli assiomi economici e politici, e sta ora incorporando potenti entità internazionali, con finanziamenti e presenza sufficienti, per dedicarsi alla “battaglia intellettuale per le idee”, ispirata, nelle sue origini, da parte dell’MPS. . Conoscendo le radici dei concetti economici del neoliberismo nella regione, mascherati da teorie globali, così come le organizzazioni che internazionalizzano le loro idee e azioni, è anche necessario combattere questa battaglia intellettuale per le idee dei ranghi opposti. Inoltre, in ogni paese esiste una solida base per dimostrare le catastrofiche conseguenze umanitarie dell’applicazione degli slogan neoliberisti. L’Ecuador presenta addirittura l’immagine più grave dal 2017, con i governi di Lenin Moreno (2017-2021), e ancor più con il governo di Guillermo Lasso (2021 – oggi), perché è l’unico paese in cui prevale il dominio del prende forma il blocco di potere dominante. Dalla leadership imprenditoriale e dai funzionari solidali con il libertarismo anarco-capitalista. Ha causato una distruzione senza precedenti di ciò che K. chiamava. Marx trasforma le forze produttive, imponendo un capitalismo commerciale statale e finanziarizzato minimo, al costo di perdere investimenti sociali, servizi e infrastrutture, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’impresa privata. Il titolo del famoso libro di Andre Gunder Frank torna ad avere senso, in circostanze diverse: Lo sviluppo del sottosviluppo.

RAMH/JJBMK

* Storico e analista ecuadoriano

(Tratto da firme selezionate)