La Colombia ospiterà la prima conferenza regionale verso la COP28

Ha spiegato che rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali, società civile ed esperti esamineranno, nell’arco di due giorni, le buone pratiche e le sfide per affrontare la mobilità umana legate agli effetti del cambiamento climatico, sulla base di quattro assi principali.

Ha aggiunto che le delegazioni di 25 paesi della regione si scambieranno esperienze in preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 a Dubai (Emirati Arabi Uniti).

La Presidenza ha sottolineato che la Colombia è il paese scelto dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni per ospitare questa prima conferenza regionale per il suo ruolo di leadership nell’agenda di lotta al cambiamento climatico e per il lavoro del governo nazionale sulle questioni migratorie legate all’ambiente e al clima.

L’incontro è stato organizzato dal Ministero degli Affari Esteri colombiano e dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ritiene che la soluzione democratica al problema migratorio dipenda dal superamento della crisi climatica e della povertà che essa provoca.

Ciò è stato espresso il 22 ottobre al Vertice Regionale sulla Migrazione “Incontro per un vicinato fraterno e il welfare”, svoltosi nella città messicana di Palenque.

I paesi dell’America Latina e dei Caraibi sono altamente vulnerabili a una serie di minacce associate ai cambiamenti climatici, tra cui l’aumento della frequenza e dell’intensità delle tempeste estreme, periodi più lunghi di siccità, l’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai e altri.

La mobilità umana è una componente chiave della vulnerabilità dell’America Latina e dei Caraibi e della risposta a questa vasta gamma di minacce climatiche.

Secondo l’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), “le migrazioni e gli spostamenti legati alle minacce climatiche stanno diventando sempre più frequenti nell’America centrale e meridionale, e si prevede che continueranno ad aumentare”.

lam/otf