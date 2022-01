Lilly ed Entos svilupperanno trattamenti innovativi in ​​campo neurologico

Con l’obiettivo di sviluppare terapie innovative in molteplici indicazioni neurologiche, l’azienda farmaceutica Lilly ed Entos Pharmaceuticals hanno firmato un accordo di ricerca e collaborazione.

Grazie a questo accordo, Eli Lilly ha ottenuto i diritti per utilizzare la tecnologia di consegna del DNA”.Fusogenix‘di Entos Pharmaceuticals Fusogenix, che utilizza vettori lipoproteici (PLV) progettati con proteine ​​FAST per consentire Rilascio di mRNA o DNA nelle cellule bersaglio attraverso l’integrazione diretta.

L’obiettivo finale è la ricerca, lo sviluppo e il marketing Prodotti di acidi nucleici rivolti al sistema nervoso centrale e periferico. È una tecnologia per raggiungere una nuova piattaforma con la possibilità di risolvere la sfida principale Rilascio di molte modalità terapeutiche del DNA.

Secondo i termini di questo accordo di ricerca e collaborazione, Lilly ed Entos prevedono di sviluppare congiuntamente più programmi incentrati su Sviluppo di complessi proteici (VPL) per somministrare i farmaci forniti da Lilly nel sistema nervoso centrale e periferico dei pazienti. INTOS Sarà responsabile della creazione, dello sviluppo e dell’ottimizzazione dei VLP utilizzando la sua tecnologia proprietaria Fusogenix, mentre Layla Sarà responsabile della selezione dei VPL per lo sviluppo clinico e il marketing. L’accordo prevede che Entos riceverà un pagamento iniziale di 50 milioni di dollari, che include un investimento di capitale da Lilly in Entos.

Come mostrato Andrea AdamsVicepresidente De Lilly di Medicina Genetica “il Terapie a base di DNA Hanno una grande promessa per affrontare la causa biologica di molte malattie gravi che hanno un significativo bisogno medico insoddisfatto”.. Superare le barriere Consegna sicura ed efficace di tali trattamenti alle cellule bersaglio Sono necessarie abilità specifiche per raggiungere il tuo pieno potenziale. Non vediamo l’ora di lavorare con Entos come parte dei nostri sforzi per superare questa sfida e sviluppare potenziali nuovi trattamenti che potrebbero migliorare i risultati sanitari per i pazienti”., a cui si riferisce.

per questa parte, John Lewis, Fondatore e CEO di Entos, lo conferma “Per oltre 145 anni, Lilly ha dimostrato la sua capacità di integrare i progressi scientifici all’avanguardia nelle strategie di sviluppo di farmaci, quindi siamo entusiasti di avere l’opportunità di svolgere un ruolo nella ricerca in corso di Lilly per Sviluppa farmaci di alta qualità», in aggiunta a ciò «Crediamo inoltre che la nostra collaborazione con Lilly sia un importante riconoscimento del valore sia della nostra esperienza che della nostra piattaforma tecnologica. “.