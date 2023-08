L’indice AI regionale è presentato all’ECLAC

Il documento è il risultato di un’indagine regionale condotta da specialisti del Centro nazionale per l’intelligenza artificiale in Cile, in collaborazione con esperti e istituzioni della regione.

Durante l’evento, il segretario esecutivo della Commissione economica per l’America Latina ei Caraibi (ECELAC), José Manuel Salazar Xerenches, ha evidenziato il potenziale di questa nuova conoscenza per rivoluzionare vari aspetti della vita, come la produzione, la salute e l’istruzione.

Il funzionario ha spiegato come l’intelligenza artificiale può migliorare il processo decisionale e automatizzare le attività in aree diverse come la riduzione delle emissioni inquinanti o la gestione dei rifiuti.

Ha anche ricordato la sua importanza nella promozione delle energie rinnovabili, che è un aspetto rilevante, ha affermato, in una regione come la nostra.

L’inclusione nell’accesso ai servizi pubblici e all’assistenza sociale, la riduzione dei divari educativi, la generazione di nuovi farmaci e trattamenti o l’individuazione di focolai di malattie sono altre aree di applicazione dell’IA.

Ci sono anche sfide importanti, ha avvertito Salazar-Xirinachs, inclusa la garanzia che queste tecnologie accompagnino lo sviluppo e il benessere dei lavoratori e non diventino un loro sostituto.

Ha indicato che gli aspetti etici, come la privacy dei dati e la parzialità degli algoritmi utilizzati, devono essere presi in considerazione quando si progettano politiche pubbliche relative all’uso dell’intelligenza artificiale.

Alvaro Soto e Rodrigo Duran, del National Center for Artificial Intelligence, hanno presentato il catalogo contenente informazioni sullo sviluppo e le potenzialità di questo nuovo campo di conoscenza in 11 paesi della regione.

Tra i principali risultati del lavoro, diventa chiaro che nessuno dei paesi analizzati si distingue dagli altri perché sebbene ci siano alcuni paesi con un grande potenziale, da un lato, soffrono di carenze tecnologiche per trarne vantaggio.

Il documento rileva che l’America Latina genera una quantità incommensurabile di dati, tuttavia, in generale, manca l’infrastruttura in grado di elaborarli.

D’altra parte, la penetrazione di Internet e l’utilizzo dei dispositivi arrivano fino al 70%, ma le velocità di download variano notevolmente tra e all’interno dei paesi.

Lo studio completo presenta i principali indicatori numerici per i paesi studiati: Argentina, Cile, Brasile, Messico, Uruguay, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù, Paraguay e Panama.

