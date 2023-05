L’industria autorizzata si unisce in una licenza per trasferire l’iniziativa di raccolta fondi per il fondo leggero

Informa Markets, in collaborazione con Licensing International, media internazionali e aziende del settore licensing, ha lanciato l’iniziativa License To Move per raccogliere fondi per il Light Fund.

L’industria delle licenze, guidata da Informa Markets e supportata da Licensing International e dai principali media di licenza, si è riunita per lanciare License to Move, una nuova iniziativa inclusiva e di benessere per mobilitare l’industria delle licenze e raccogliere fondi per il Light Fund di beneficenza. Tutti i professionisti con licenza che desiderano partecipare devono percorrere 5 km (camminando, correndo, nuotando, remando, ecc.) e facendo una donazione a The Light Fund. Tutte le donazioni andranno direttamente in beneficenza, per finanziare progetti di solidarietà che aiutano bambini, donne e uomini. La piattaforma License to Move è stata aperta il 16 maggio con l’obiettivo di collaborare per raggiungere 8.412 km, che è la distanza tra Mandalay Bay a Las Vegas ed ExCeL London. Chi è interessato a collaborare ha due modi per farlo: organizzare tour individuali o di gruppo e fare donazioni sulla piattaforma fino alla fine dell’anno; Risparmia la distanza percorsa durante la Licensing Fair o unisciti alla passeggiata di gruppo che si svolgerà durante la prossima edizione di BLE 2023.

Anna Knight, Senior Vice President of Licensing di Informa Markets, ha commentato che il mio sogno per una licenza di trasferimento è, prima di tutto, che sia un’iniziativa inclusiva e accessibile con grande partecipazione. Mi piacerebbe vedere tutti uscire, godersi il sole e ricaricare le batterie per la salute e allo stesso tempo raccogliere fondi per grandi cause. In secondo luogo, so che questo settore ama collaborare e quando lo fa, è molto più grande della somma delle sue parti, quindi non vedo l’ora di vedere l’intero settore collaborare con i team di licenza Expo e BLE, l’International Licensing Association e Associated Media. Da parte sua, David Scott, tesoriere di The Light Fund, ha dichiarato di essere soddisfatto dell’iniziativa della licenza di trasferimento, che consentirà a tutti di partecipare al sostegno delle buone cause che promuoviamo dalla Fondazione. Vogliamo che questo sia il più grande evento per The Light Fund in termini di partecipazione dei nostri colleghi del settore.