L'intelligenza artificiale trasforma i personaggi da “nessuno vive qui” alla loro versione Pixar

Solo pochi giorni fa, l'attore Paco Leon ha condiviso un post divertente sul suo account Instagram in cui vedevamo dei personaggi Aida In Versione Pixar. Una serie di istantanee inizialmente condivise dall'utente @missfinster_grande appassionato di produzioni spagnole, che ha recentemente partecipato a diversi montaggi di uno dei romanzi più amati del panorama nazionale, Non c'è nessuno che vive qui.

Attraverso due pubblicazioni, l'artista ha beneficiato Caratteristiche dell'intelligenza artificiale per generare una serie di immagini Dei personaggi immaginari dei fratelli Caballero, che ancora oggi, Dopo più di 18 anni, continua a conquistare gli spettatori. Ciò è stato evidente nel recente incontro tra Malena Alterio e Fernando Tejero dopo aver vinto il Premio Goya come migliore attrice protagonista per il suo film. Non lasciare dormire nessuno.

Tra le immagini troviamo i personaggi delle Superchicche, Marisa, Concha e VicentaEseguita dalle meravigliose Marivi Bilbao, Emma Pinilla e Gemma Cuervo, oltre ad altri come Mariano (Eduardo Gomez), Baku (Guillermo Ortega), José Miguel (Eduardo Garcia), Belén (Malina Alterio), Alicia (Laura Pamplona), Juan Cuesta (José Luis Gil), Emilio (Fernando Tejero) Andrés Guerra (Santiago Ramos) protezione (Amparo Pacheco) piccione (Lione senza legge), Natalie (Sofia Nieto), Gerardo (Tommaso Gaio), Nada (Vicenta Ndongo), Yago (Roberto San Martino), Alex Guerra (Juan Diaz) e “Erbacce” (Isabel Ordaz).

Non è la prima volta che l’intelligenza artificiale suscita enorme interesse Non c'è nessuno che vive qui. Recentemente i social network si sono riempiti di video contenenti i doppiaggi più divertenti della serie, dove i programmi sbagliavano confondendo il termine “vagina”.

Era l'intelligenza artificiale Problemi nella traduzione di una delle scene più famose della serie, in cui Concha (Emma Pinilla) entra nella casa delle sue inquiline, Belén (Malina Alterio) e Alicia (Laura Pamplona), senza permesso, gridando “Sono io, Concha, sto arrivando”. Una frase iconica che si è presentata sotto forma di “Sono io, figa, sto arrivando.”.

Non sappiamo ancora cosa ne pensano gli stessi creatori della serie Un'ondata di critiche da parte di registi internazionali come Tim Burton o Wes Andersonda Hanno denunciato le pubblicazioni di Amnesty International Personaggi dei film e delle serie più famose. Ma per ora Internet continua a divertirsi.







