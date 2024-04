L'Inter Miami ha riferito che Messi giocherà sabato contro i Rapids

Lionel Messi tornerà nella rosa dell'Inter Miami sabato prossimo, quando ospiterà i Colorado Rapids, in una partita che metterà fine alla sua assenza a causa di un infortunio al bicipite femorale.

“È tornato”, ha scritto venerdì il club sui social media.

La stella argentina ha saltato le ultime quattro partite di Miami, inclusa quella di mercoledì, quando la squadra della MLS ha sprecato un vantaggio per 1-0 e ha perso 2-1 contro il Monterrey del Messico nell'andata dei quarti di finale della Champions League Nord, Centrale e Caraibica.

Dopo quella partita difficile, sono scoppiate le tensioni tra i membri delle due squadre, compreso Messi. Ci sono state urla dopo il fischio finale vicino allo spogliatoio del Chase Stadium.

L'Inter Miami ha concluso quell'incontro con un giocatore in meno, aprendo la porta al ritorno di Monterrey.

“Sappiamo cosa rappresentano quelle partite. Si gioca con intensità – ha spiegato venerdì Javi Morales, vice allenatore di Garzas Gerardo Martino -. Ma la verità è che la cosa più importante è accaduta in campo. Giochiamo contro un grande concorrente. Sì, purtroppo quando eravamo sotto di 10 non abbiamo mantenuto il punteggio, ma ora dobbiamo andare a Monterrey e cercare di fare del nostro meglio per avanzare”.

Monterrey ha confermato sabato mattina di aver presentato un reclamo contro la CONCACAF per quanto accaduto dopo la partita. Non è chiaro quali sanzioni potrebbe subire l’Inter Miami.

La nazionale messicana ha dichiarato in un comunicato: “Vi informiamo che abbiamo espresso alla CONCACAF la nostra posizione ufficiale riguardo agli sfortunati eventi accaduti nello spogliatoio dopo la partita di mercoledì 3 aprile a Miami”.

La serie tornerà mercoledì contro Monterrey. Messi sarà disponibile per quella partita.

Il campione del mondo non gioca dal 13 marzo. Ha saltato anche le due amichevoli della nazionale argentina, disputate il mese scorso contro El Salvador e Costa Rica.

Venerdì si è allenato con Miami.

“La situazione migliora ogni giorno”, ha detto Morales.