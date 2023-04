L’Italia domina l’Europa! La Serie A vince nelle semifinali di Champions League, Europa e Conference League – Fox Sports.

IL Una serie Domina l’Europa con cinque squadre italiane qualificate alle semifinali in tutte e tre le competizioni Uefa.

Tuttavia premier League Considerato il miglior campionato del mondo Lega Per due squadre molto importanti, Il Calcio alza la mano per restare nell’élite dei club come ai vecchi tempi .

I club di Serie A dominanti in Europa

Il girone dei quarti di finale è stato completato in tutte e tre le partite Di Uefa Con cinque squadre Una serie Il nome di Calcio si alza e il girone va avanti.

UEFA Champions League

Lui La semifinale di Champions League vedrà protagonista il Derby della Madonnina con conflitto tra AC Milan E Inter di Milano Dopo aver eliminato rispettivamente Napoli e Benfica.

Europa League

Juventus È riuscito sorprendentemente a eliminare lo Sporting de Lisboa e si scontrerà con il re della competizione, il Siviglia; Quando AS Roma È tornato dal Feyenoord per affrontare il Bayer Leverkusen.

UEFA Europa Conference League

Fiorentina Hanno faticato molto ma hanno eliminato il Leg Poznan per passare alla fase successiva della competizione contro il Basilea.

La Serie A è di nuovo l’élite mondiale

IL Una serie È il campionato con il maggior numero di squadre qualificate per le semifinali con cinque squadre: AC Milan, Inter di Milano, Juventus, AS Roma E Fiorentina.

Da parte sua il premier League E Lega Ce ne sono solo due per paese. Città di Manchester E West Ham United, Real Madrid E Siviglia.

IL Bundesliga, eredivie E questo Superlega svizzera Con un rappresentante ciascuno: Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar E Basilea.

