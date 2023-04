L’Italia premia le decorazioni in Brasile – Ambasciate

(ANSA) – SAO PABLO – L’ambasciatore italiano in Brasile Francesco Azzarello, a nome del presidente Sergio Mattarella, ha consegnato il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine della Stella a diverse personalità che hanno operato nel Paese.

Tra i premiati Nicola Micchione, Segretario della Casa Civile dello Stato di Rio de Janeiro, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Pirelli in Sud America, Cesar Alarcon, e Pietro Domenico Petraglia, fondatore della rivista Comunita Italiana.

Secondo l’ambasciata, “l’avvocato, economista-finanziere, segretario della Casa Civile dello Stato di Rio de Janeiro per molti anni” è orgoglioso delle sue origini italiane ed è stato onorato per “aver promosso e sviluppato le relazioni bilaterali”. Dipartimenti con la massima professionalità e senso dell’organizzazione”.

Da parte sua, il dirigente Pirelli è stato salutato come “una figura di spicco tra le grandi aziende italiane e per essere sempre impegnato a sostenere le iniziative culturali italiane in Brasile”, si legge in una nota ufficiale.

Membro di istituzioni e associazioni di tutela dei beni culturali italiane e brasiliane, Petraglia è stata elevata al rango di Grande Ufficiale per la sua “instancabile promozione delle tematiche culturali bilaterali”.

L’Ambasciatore Azzarello ha inoltre conferito Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia ad Andrea Carciera, Carlos Bracher, Jacques Correa, Luis Osvaldo Pastore, Luis Biaggi, Nicola Micchione, Pietro Domenico Petraglia, Renato Malcotti, Roberto Costantino. (ANSA).